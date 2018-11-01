В Ижевске стартовал сезон продаж квартир в квартале «На Волне»

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-01T12:07:52+03:00

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Минималистичный стиль, четкие линии и аккуратные формы. Благородный серый и приглушенный красный в отделке фасадов близки к природным оттенкам. Лаконичная геометрия квартала не спорит с окружающей средой, а дополняет ее. Простота фактур словно подчеркивает: главное - внутри, а не снаружи.

Так будет выглядеть квартал «На Волне» от «Ривьера Парк». Продажи квартир первого дома стартовали 25 октября.

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Погода в доме

В квартале «На Волне» огромный выбор квартир: от компактных однокомнатных до просторных четырехкомнатных квартир и модных лофтов. Свою идеальную квартиру здесь найдут как молодые люди, только начинающие самостоятельную жизнь, так и большие семьи из трех поколений. Традиционные и европланировки с кухнями-гостиными, несколько ванных комнат, гардеробные и террасы - выбирайте квартиру по любви.

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Собственная котельная делает дом независимым от городских коммунальных сетей: горячая вода и тепло будут в квартирах даже летом, во время гидравлических испытаний.

Внутренние перегородки и стены выполнены из керамзитобетона - в доме будет хорошая звукоизоляция, не появятся грибок и плесень. Вентиляция естественного типа проходит через специальные стеновые клапаны и поддерживает необходимый уровень микроклимата абсолютно в каждой комнате. Непогода за окном не страшна, если погода в доме идеальна.

Двор как точка притяжения

Двор квартала - это особая гордость. Над ним работало архитектурное бюро Pergaev из Новосибирска, его проекты успешно реализованы в городах России, а также Китае, Германии, ОАЭ. Бюро специализируется на решении нетривиальных проектных задач. В случае с внутриквартальными пространствами «Ривьера Парк» такой задачей было создание разнофункционального пространства, в котором нет строго зонирования, но есть место для любой деятельности. В итоге появился совершенно новый взгляд на досуг во дворе.

Это авторское пространство, продуманное до мелочей. Не просто участок между домами, а полноценная территория для отдыха и досуга.

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Здесь есть площадки для воркаута, велодорожки, детские городки с мягким покрытием, разнообразный рельеф, напоминающий природный ландшафт. Двор приглянется и детям, и их родителям, и людям преклонного возраста. Полностью закрытый с трех сторон, не предназначенный для машин, он безопасен для детей - ребенка можно отпустить погулять одного и быть спокойным за него.

Двор и минималистичные фасады дома образуют единую гармоничную локацию, в которой приятно проводить время: отдыхать, общаться с соседями, гулять с детьми, проводить совместные праздники.

Привыкайте к комфорту

Благодаря собственному подземному паркингу с постом охраны жителям квартала не придется беспокоиться за свой автомобиль или бежать до него под дождем. В паркинг можно спуститься на лифте, сесть в теплую машину и отправиться в путь.

На первых этажах дома обустроены колясочные - передвигаться с маленьким ребенком станет еще проще и быстрее.

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Команда «Ривьера Парк» готова делать все, чтобы жители чувствовали комфорт и заботу даже в деталях.

Близость к перекрестку позволяет за секунды влиться в транспортный поток центральной улицы, не тратя время на дорогу к ней. На стороне квартала - остановка троллейбусов и автобусов, а в пешей доступности - школы, лицеи, детские сады. Рестораны, развлечения, магазины и офисы - все это доступно жителям квартала благодаря расположению в центре. Быть на одной волне с городом и пользоваться всеми его возможностями - легко.

После рабочего дня силы восстановит спокойная семейная прогулка до набережной. А утренние пробежки на свежем воздухе, катание на велосипеде или вейкборде подарят бодрость и хорошее самочувствие.

Квартал находится еще ближе к воде: дом и пруд отделяет только зеленая зона.

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Дом №1 квартала «На Волне» сдается в четвертом квартале 2020 года - однако купить квартиры в нем можно уже сегодня. Переходите на сайт «Ривьера Парк».

Застройщик ООО Регион Инвест. г. Ижевск.

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