Утро в Ижевске: повышение транспортного налога, подробности гибели подростка в Летнем саду и заморозка цен на бензин

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-02T09:27:37+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 2 ноября. За окном небольшой снег и +1 градус, днем ожидается повышение температуры до +3. По данным Яндекс.Погода сегодня весь день ижевчан ожидает дождь со снегом и западный ветер 4, 7 м/с. К ночи похолодает до +1 градуса.

«Комсомолка» желает читателям продуктивного рабочего дня и скорейшего завершения рабочей недели! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

В Ижевске вынесли приговор помощнице воспитателя, которая побила 3-летнего ребенка

Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала отключение электричества на ипподроме Ижевска

В Удмуртии девушка отбилась от насильника с помощью перочинного ножа

Бизнесмена из Ижевска, подозреваемого в покушении на убийство, оставили под арестом

С 1 января в Удмуртии будет четыре перевозчика мусора

Правительство заморозило цены на бензин до марта 2019 года

Далее с подробностями:

Ставки растут

ФОТО: Архив

Одной из самых обсуждаемых тем последних недель стало повышение транспортного налога – оно ждет Удмуртию уже с 1 января 2019 года. Какие категории ТС ждет рост цен, с чем он связан и как относятся к нововведению автомобилисты, разбиралась «Комсомолка» (подробнее).

«На волне»

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Минималистичный стиль, четкие линии и аккуратные формы. Благородный серый и приглушенный красный в отделке фасадов близки к природным оттенкам. Лаконичная геометрия квартала не спорит с окружающей средой, а дополняет ее. Простота фактур словно подчеркивает: главное - внутри, а не снаружи. Так будет выглядеть квартал «На волне» от «Ривьера Парк». Продажи квартир первого дома стартовали 25 октября (подробнее).

Очевидцы: В Ижевске упавшую на 15-летнего подростка чашу поднимали 9 человек

ФОТО: Архив

31 октября в Ижевске погиб 15-летний подросток. На него обрушилась часть фонтана «Ромео и Джульетта», установленного в парке им. М. Горького. Как и почему произошла эта трагедия, выяснила «Комсомолка» (подробнее).

В сети появилось видео момента падения чаши фонтана на голову 15-летнего подростка в Ижевске

ФОТО: Скриншот

Следственное управление СК России по Удмуртии опубликовало видео момента ЧП, которое произошло 31 октября в Летнем саду Ижевска. Напомним, там гуляла компания людей и в какой-то момент решили полежать на тенте, которым был накрыт фонтан «Ромео и Джульетта» на зиму. Не выдержав натяжения, рухнула чаша (подробнее).