Итоги недели в Ижевске: смена директора «Lada Ижевск», тарифы на вывоз мусора и смерть от фонтана

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-03T09:50:43+03:00

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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в лидерах, после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии (продолжение).

- Сколько жители Удмуртии будут платить за вывоз мусора с 1 января 2019 года? (продолжение).

- Сергея Задорожного уволили с поста первого заместителя главы администрации Ижевска (продолжение).

- Девочка из Удмуртии получила награду в Совете Федерации за спасение одноклассника (продолжение).

- В Удмуртии может подорожать оплата проезда в общественном транспорте за наличные (продолжение).

- Рустам Маликов покинул пост начальника управления муниципальной милиции (продолжение).

- Михаил Рябов покидает пост генерального директора «Lada Ижевск» (продолжение).

С ПОДРОБНОСТЯМИ

Транспортный налог

Транспортный налог

Как повышение транспортного налога отразится на благосостоянии жителей Удмуртии? Рост начнется с 1 января 2019 года и по некоторым позициям составит 75% (продолжение).

Трагедия в парке

Смерть от фонтана

В Летнем саду Ижевска произошла трагедия - на 15-летнего подростка упала чаша фонтана. Он погиб на месте. Мы выяснили подробности случившегося (продолжение).

Индивидуальные счетчики тепла

Приживется ли новшевство

Смогут ли ижевчане установить индивидуальные счетчики тепла и получится ли экономить с их помощью? «Комсомолка» попросила экспертов оценить новую инициативу Министерства строительства и ЖКХ (продолжение).

Погода на месяц

Погода на месяц в Ижевске

Когда в Ижевске ждать настоящих холодов? «Комсомолка» узнала, какой будет последний месяц осени (продолжение).