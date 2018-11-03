Итоги недели в Ижевске: смена директора «Lada Ижевск», тарифы на вывоз мусора и смерть от фонтана
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в лидерах, после короткой программы на этапе Гран-при в Финляндии (продолжение).
- Сколько жители Удмуртии будут платить за вывоз мусора с 1 января 2019 года? (продолжение).
- Сергея Задорожного уволили с поста первого заместителя главы администрации Ижевска (продолжение).
- Девочка из Удмуртии получила награду в Совете Федерации за спасение одноклассника (продолжение).
- В Удмуртии может подорожать оплата проезда в общественном транспорте за наличные (продолжение).
- Рустам Маликов покинул пост начальника управления муниципальной милиции (продолжение).
- Михаил Рябов покидает пост генерального директора «Lada Ижевск» (продолжение).
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В Летнем саду Ижевска произошла трагедия - на 15-летнего подростка упала чаша фонтана. Он погиб на месте. Мы выяснили подробности случившегося (продолжение).
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