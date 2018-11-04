Обзор ДТП в Ижевске и Удмуртии: авария с 5 погибшими и смертельное столкновение с грузовиком

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-04T11:49:00+03:00

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«Комсомолка» собрала для вас недельный обзор ДТП Ижевска и Удмуртии. Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

ПОГИБЛА ВСЯ СЕМЬЯ

28 октября на границе Удмуртии и Татарстана автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с бензовозом. Погибла семья с двухлетними близнецами и 10-летней девочкой, которые ехали в легковом автомобиле. Как выяснилось, одной из наиболее важных причин происшествия стал существенный износ резины на легковом автомобиле. При этом на задней оси были установлены шины с различными рисунками протектора (подробнее)

ВРЕЗАЛСЯ В СТОЛБ

Очередная дорожная авария с участием нетрезвого водителя произошла 31 октября в Ижевске. Автомобиль Citroen-C4 под управлением 19-летнего молодого человека врезался в световую опору на перекрестке улиц Ленина и Молодежная. Установлено, что нетрезвый автомобилист не справился с управлением. В результате аварии травмы получил 36-летний пассажир иномарки. Водителю теперь грозит штраф до 30 тыс. руб. и лишение прав сроком до 2 лет.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ПОГИБ В СТОЛКНОВЕНИИ С ГРУЗОВИКОМ

30 октября дорожная авария произошла на 18 км трассы Глазов – Яр в Глазовском районе. Около 19:19 автомобиль Mitsubishi столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В результате аварии 30-летний водитель легковушки погиб. Установлено, что водитель иномарки не справился с управлением, в результате выехал на «встречку».

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ПОСТРАДАЛИ 5 ЧЕЛОВЕК

29 октября около 22:18 напротив дома № 32 по ул. Берша 31-летний водитель автомобиля Opel врезался в Chevrolet. В результате аварии различные травмы получили три пассажира Chevrolet – мужчины 25, 26 и 29 лет, а также водитель Opel, который находился в состоянии опьянения (содержание алкоголя – 1,44 мг/л). 29-летний водитель Chevrolet с травмами госпитализирован.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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