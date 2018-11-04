Фоторепортаж: как в Ижевске отметили день государственности

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-04T17:16:57+03:00

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Сегодня, 4 ноября, жители Удмуртии отпраздновали День народного единства и 98-ю годовщину государственности республики. Несмотря на непогоду, отметить праздник собрались десятки горожан.

Фото: Николай Сюваев

Фото: Николай Сюваев

В Ижевске подготовили обширную программу мероприятий. Одной из ключевых стала программа «Удмуртия согревает! Россия объединяет!» В ее рамках на Центральной площади Ижевска прошел финал акции «Удмуртия согревает».

Фото: Николай Сюваев

Фото: Николай Сюваев

Также на Центральной площади города состоялся танцевальный баттл «Star&Млад» - поединок между молодёжью и старшим поколением. В современной музыкальной обработке прозвучали русские, татарские, удмуртские, еврейские народные песни.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Николай Сюваев

100 задорных бабушек и дедушек поборолись со 100 внуками за право быть лучшими. Победителей определило народное голосование. Фееричным завершением баттла стал танцевальный флешмоб, в котором приняли участие не только культурные и национальные объединения Удмуртской Республики, но и гости мероприятия.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Параллельно с Центральной площадью Ижевска, мероприятия развернулись и в парке им. Кирова: там открылся фермерский фестиваль «Свое. Продолжение». Он продлится 2 дня: 4-5 ноября с 10:00 до 17:00.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Ольга Абрамова, facebook.com

Посетителям ярмарки представили натуральный мед, молочную продукцию, сыры, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбу, кондитерские изделия, выпечку, свежие овощи и зелень, лечебные травы и многое другое. Все продукты свежие, качественные, полезные, изготовленные из местного, натурального сырья.

Завершились праздничные торжества концертом, в котором приняли участие известные удмуртские исполнители.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

На сцене выступили Бабушки из Бураново, удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов, участник «Евровидения малых народов» - конкурса «Liet International-2012» Иван Белослудцев, победительница Международного телевизионного конкурса «Детская Новая волна-2017» Арина Петрова, а также специальный гость из Москвы - битбоксер Вахтанг.

Фото: Эдуард Карипов