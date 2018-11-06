Ижевский водитель троллейбуса с 30-летним стажем рассказал о тонкостях своей работы

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-06T16:09:40+03:00

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Досье

Николай Медведев

С 1970 по 2007 год работал водителем троллейбуса - с перерывом в 5 лет, когда уходил на автозавод. Общий стаж в ИжГЭТ - почти 32 года. Сейчас на пенсии, работает курьером. Женат, есть дети и внуки.

- Когда я был маленьким, наша семья жила неподалеку от того места, где сейчас стоит троллейбусный парк №1 - в районе улиц Удмуртской и Холмогорова, - вспоминает Николай Аркадьевич. - На месте парка тогда были карьеры, где добывали глину для местного кирпичного завода, и летом мы там пускали с друзьями кораблики, а зимой катались на санках. Потом, когда начали строить парк, мы могли наблюдать за этим прямо из окна. Но тогда я даже не мог представить, что через несколько лет буду здесь работать.

Фото: личный архив героя

За что водитель получал «баранку»?

- Как вы стали водителем? И почему выбрали именно троллейбус?

- В 1968 году меня призвали в армию. Родные часто писали мне письма, иногда вкладывая в них вырезки из «Удмуртской правды» с самыми важными новостями. Так я узнал, что в Ижевске запустили троллейбусное движение. В 1970 году я демобилизовался и вернулся домой, нужно было устраиваться на работу. У меня всегда была мечта стать гонщиком, и потому я решил попытать удачи и пришел на машзавод - именно это предприятие в те годы курировало все местные ралли и автогонки. Но мне отказали, так как нужно было удостоверение водителя 1 или 2 класса. И тогда я подумал: а почему бы не пойти в троллейбусный парк, тем более что он совсем рядом с домом? Работа-то нужна. Пришел, и меня зачислили в учебную группу. Это была четвертая группа с момента создания парка, в ней было 35 человек - и юноши, и девушки.

Фото: личный архив героя

- С какого маршрута вы начинали?

- 25 декабря 1970 года я впервые вышел на линию, на маршрут №1. Потом открылся 4-й маршрут, и я перешел туда. Ездил от Нефтемаша до остановки «Школьная» на пересечении Воткинского шоссе и улицы Строителей. На Ворошилова и дальше тогда путей не было, линию до автозавода продлили лишь через несколько лет. Но большую часть стажа я работал на маршруте №7. До сих пор помню все номера троллейбусов, на которых ездил эти 30 с лишним лет: сначала 31-й, потом 56-й, потом, 1196-й, 1242-й и последний - 1284-й.

- Как был организован ваш обычный рабочий день?

- У нас, как и сегодня, были различные графики работы: два через два, четыре через два и так далее. Был, например, «разрыв», когда водитель выходит только утром и вечером в часы пик. На смену нужно было прийти за 20 минут до начала работы, чтобы успеть пройти медосмотр и отметиться у диспетчера. Диспетчер выдавал тебе расписание на сегодня и Книгу троллейбуса, куда заносятся все поломки, заявки по ремонту и отметки об их выполнении. Потом ты получал ящик с инструментами, которые могут пригодиться в пути, а также боковые зеркала, микрофон водителя, радиостанцию для связи с центральным диспетчером и так далее. На ночь мы это все снимали - троллейбусы же на улице ночевали - а утром надо было привинтить их обратно. В начале и в конце каждого рейса нужно было отмечаться у диспетчера, который сверял твое движение с расписанием. Можно было приехать раньше на 1 минуту или позже на 2, но если ты превышал эти показатели, за рейс ставили «ноль» - мы это называли «баранкой», - а значит, ты недополучал премию за регулярность движения.

Фото: личный архив героя

«Раньше каждый троллейбус был оснащен пневмосистемой, которая отвечала за усиление руля, работу дверей, тормозов и так далее. И когда была очень холодная зима 1978 года, воздух в этой системе замерзал, и троллейбусы перед выездом из парка загоняли на канаву и каждый прогревали паяльной лампой. У меня тогда от холода лопнула спица рулевого колеса. Мне поставили новое, а старое я унес домой - на память»

Водителей троллейбусов узнавали в лицо

- С какими сложностями сталкивается водитель троллейбуса?

- Троллейбус - не просто средство передвижения, а сложный электроприбор под напряжением в 550 вольт. И если где-то утечка тока, то шарахнуть может - будь здоров. Как-то раз мне тоже досталось. Я тогда работал на первом маршруте. Приехал в центр, выпустил пассажиров и приготовился выйти сам. Чтобы троллейбус никто не угнал, ручку реверса на реостатном контроллере нужно был перевести в нулевое положение. Я за нее схватился, и меня как отбросит в угол кабины, аж в глазах потемнело! А погода тогда была влажная, и ток пробил изоляцию. Я, конечно, никого сажать не стал и поехал сразу в парк.

- У вас ломался троллейбус?

- Не часто, но ломался. Однажды, например, у меня отвалилось колесо. Я поднимался по Ворошилова от 9 Января, притормозил, и тут вдруг колесо - пых, и набок! А со мной с работы, из депо, ехал наш главный инженер. Он вышел, грустно посмотрел на это колесо, ничего не сказал и ушел домой. В таких ситуациях ты высаживаешь пассажиров и ждешь, когда приедет аварийная бригада, и когда линейный слесарь выгонит для тебя запасной троллейбус. Потом уже диспетчер командует, куда тебе ехать дальше по маршруту, чтобы снова влиться в расписание.

Троллейбус, хоть и «привязан» к сети токоприемниками, может маневрировать - отклоняться от проводов на 4,5 метра в обе стороны. Фото: личный архив героя

- А это правда, что на спуске после Центральной площади троллейбусы всегда приостанавливаются?

- Да, так мы проверяем ручной тормоз. И не только на Пушкинской, а вообще на любом спуске с определенным уклоном - например, на Ворошилова. Такой спуск называется «тяжелый профиль». Ставишь троллейбус на ручник и нажимаешь маневровую позицию пусковой педали, то есть трогаешься. Если троллейбус не едет, значит, ручник держит хорошо.

•Николай Медведев: «Раньше за экономию электроэнергии водителям выдавали премию». Фото: личный архив героя

- Многое изменилось за те годы, что вы работали водителем?

- Конечно, сейчас троллейбусы стали более современными и надежными, да и маршрутов прибавилось. Зато раньше нас, водителей, узнавали в лицо, здоровались с нами на улице. Однажды я пришел в парикмахерскую, которая находилась напротив механического завода. А мне говорят: «О, водитель к нам пришел!». Я тогда на 4-м маршруте работал, и, видимо, парикмахер часто со мной ездила. Мы, в свою очередь, тоже хорошо запоминали лица постоянных пассажиров. И, конечно, я до сих пор отлично помню всех, с кем работал вместе, и очень благодарен этим людям за все. Многие, кстати, работают в парке до сих пор и, бывает, увидев меня на улице, машут мне и сигналят из кабины троллейбуса.