Родные 15-летнего футболиста, погибшего в Удмуртии: «Не представляем, как мы будем жить без него»

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-06T12:39:00+03:00

Ваня увлекся футболом всего два года назад, но уже подавал большие надежды Фото: личный архив семьи

Изменить размер текста: A A

Страшная трагедия произошла в Воткинске в конце октября. 15-летний футболист Иван* - крепкий и красивый мальчик - упал во время тренировки. Через пару дней ему стало хуже - прихватило поясницу, поднялась температура. Таблетки, которые давали сотрудники скорой, по словам мамы, не помогали. 24 октября было решено перевезти ребенка в РКБ №1. К несчастью, это не помогло - в тот же день подросток скончался.

ЕЩЕ РАЗ О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Известно, что 19 октября мальчик отправился в Можгу с командой - он играл в спортивной школе «Знамя». Что же случилось во время игры? Ответы на эти вопросы нам попробовал дать руководитель Воткинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Марат Зюзиков.

- Игру нормально отыграли и в этот же день вернулись в Воткинск. Мальчик сообщил родителям, что упал во время игры, у него болит ягодица. 19 октября состояние здоровья мальчика беспокойства родителей не вызывало. 20 октября после школы мальчик пожаловался родителям на боли в области поясницы, на повышенную температуру. Мама мальчика дала ему обезболивающее, после чего температура начала спадать. 21 октября состояние здоровья мальчика ухудшилось, боли не прекращались, и родители забили тревогу, - рассказал Марат Зюзиков.

Родители дважды за день вызывали скорую, но состояние лишь ухудшалось. 22 октября мальчик сам пришел в городскую больницу, где его госпитализировали в травматологическое отделение.

- 24 октября ему стало совсем плохо, и было принято решение о вызове врачей службы экстренной помощи из РКБ №1 в Ижевске. Они и отвезли мальчика в столицу Удмуртии, где в больнице он скончался, - добавил Зюзиков.

ПО ФАКТУ СЛУЧИВШЕГОСЯ

Как получилось, что девятиклассник «сгорел» за несколько дней? Однозначного ответа дать пока никто не может.

- Хороший был мальчик, старательный, исполнительный, скромный. Занимался у меня недолго. Вот кому-то дано от бога, а кто-то добивается всего упорством. Вот Ваня всего достигал сам, своим упорством и трудом, - рассказал тренер подростка. - На здоровье он мне не жаловался. Я его здоровым увез на игру, здоровым привез. В автобусе на обратном пути мы с ним обсуждали прошедшую игру, все было хорошо. Домой Ваня тоже ушел сам.

По одной из версий, виной всему могла стать травма, которую подросток получил во время игры. Однако достоверность ее пока под вопросом.

- Мы допросили почти всех членов команды, никто не видел, как он получил травму, - прокомментировал Зюзиков.

Мы попытались самостоятельно разобраться в причинах гибели подростка и прозвонили несколько врачей. Медики уверяют, что причин смерти может быт несколько: травма, внутренние заболевания и другие. Однако точную причину смерти любой специалист сможет назвать только после судебно-медицинской экспертизы, которая может длиться несколько месяцев.

Убитые горем родители связывают гибель своего ребенка с непрофессионализмом врачей, к которым обратился ребенок. Утверждать, однако, кто виноват в случившемся, пока рано - специалистам предстоит множество проверок, которые помогут установить, что же случилось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

МЕЧТАЛ СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФУТБОЛИСТОМ

Мама Вани каждый день пишет на своей странице в соцсети о любимом сыне, чтобы хоть как-то выразить свою боль.

- Всем большое спасибо за поддержку нашей семьи. Она очень нам нужна. Я даже не представляю, как я буду жить без своего любимого сына, - пишет мама Вани.

Прийти в себя после случившегося не могут и одноклассники подростка: для них его смерть стала шоком.

- Мальчик он был спокойный, на собраниях о нем слышали только хорошее. Он всегда был приветливым, часто участвовал в соревнованиях, - рассказала мама одной из одноклассниц Вани. - Общалась я и с его мамой. При последнем нашем разговоре она сказала, что Ваня мечтает стать футболистом-профессионалом. Не успел… Все одноклассники переживают тяжело потерю Вани. Нам всем тяжело, когда уходят близкие люди, особенно дети.

«Комсомольская правда»-Ижевск» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.