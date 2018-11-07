«Морозко», «Щелкунчик» и «Веселый Роджер»: Какие новогодние спектакли ижевчане могут посетить с детьми

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-07T13:01:09+03:00

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Надвигается пора веселых праздников и предновогоднего ажиотажа. Скоро начнут свои представления театры. «Комсомольская правда» выяснила, на какие детские новогодние спектакли еще можно найти билеты.

Спектакль «Морозко» (0+)

Постановка по мотивам русской народной сказки должна не только порадовать, но и удивить зрителей неожиданным развитием финала. Спектакль со знакомым всем сказочным лейтмотивом преображается - оригинальный сюжет, новые персонажи и спецэффекты. Словом, интересно будет не только детям, но и их родителям.

«Морозко». Фото: udmteatr.ru

Когда: 25 ноября в 11:00

Где: Государственный национальный театр Удмуртcкой Республики

Цена: 200-250 рублей

«Морозко». Фото: udmteatr.ru

«Щелкунчик» (12+)

Хореографическая фантазия для взрослых и детей. История о любви Щелкунчика, превратившегося в прекрасного принца, и девочки Маши. Они, помогая друг другу, путешествуют по разным странам. Им удалось разгадать тайну жизни и найти ее главное богатство - любовь.

«Щелкунчик». Фото: operaizh.ru

Когда: 12 декабря в 18:00; 13 декабря в 18:00

Где: Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики

Цена: от 300 рублей

Спектакль «Мороз&Ко» (6+)

Новогодний семейный мюзикл. Спектакль, в котором есть место только добру и новогодним чудесам. Мачеха посылает падчерицу Марушку в лес за фиалками, но не летом, а в новогоднюю стужу. Без цветов домой возвращаться нельзя. Забывая о холоде и страхе, девушка помогает волку и разбойнику, при этом переживает удивительные приключения и знакомится со Снежным человеком. Чтобы помочь доброй Марушке, Мороз готов передать свои права весеннему теплу. Растает снег, расцветут фиалки, и девушка найдет свою любовь.

«Мороз&Ко». Фото: operaizh.ru

Когда: 30 декабря в 10:00 и в 13:00; 31 декабря в 11:00

Где: Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики

Цена: 250-300 рублей

Спектакль «Веселый Роджер» (0+)

Это веселая история с непредсказуемым финалом о крепкой дружбе, любви и морских приключениях. Спектакль о двух пиратских командах, которые пытались отвоевать друг у друга недостающую половину карты сокровищ. Леди и джентльмены удачи знают - соединив два фрагмента в одно целое, можно отыскать несметные богатства самого Веселого Роджера. Ради сокровищ пираты готовы на все!

Когда: 29 декабря в 13:30; 30 декабря в 10:00; 2 января в 10:00 и в 13:30; 6 января в 10:00; 7 января в 10:00; 8 января в 10:00

Где: Государственный национальный театр Удмуртcкой Республики

Цена: 250-300 рублей

Спектакль «Маленькая метель» (0+)

Спектакль, который учит дружить и находить выход из любой ситуации. История о том, как мальчик по имени Тирв, живущий на Крайнем Севере, подружился с Метелью. Очень сложно живут звери и люди во время полярной ночи, но Тирв не привык унывать. Его жизнелюбие и смекалка всегда приходят на помощь, когда это необходимо.

«Маленькая метель». Фото: teatrkukoludm.ru

Когда: 15 декабря в 10:00 и в 12:00; 24 декабря в 16:00

Где: Государственный театр кукол Удмуртской Республики

Цена: 200-250 рублей

Спектакль «Щелкунчик и мышиный король» (6+)

Известная всем история о том, как искусный часовщик подарил своей крестнице куклу-щелкунчика. Игрушка эта хранит много тайн: Щелкунчик был принцем в Королевстве игрушек. Мыши хотели избавиться от него за то, что он убил их королеву. Поможет ли искренняя любовь развеять злые чары? Ответ на этот вопрос можно будет увидеть в театре кукол.

Когда: 8 декабря в 10:00 и в 12:00

Где: Государственный театр кукол Удмуртской Республики

Цена: 200-250 рублей

Спектакль «Мороз Иванович» (0+)

Жили-были две девочки - Рукодельница и Ленивица. Уронила одна из них как-то ведерко в колодец и, спустившись за ним, нашла мир, в котором живет добрый дедушка Мороз. Волшебная сказка писателя Владимира Одоевского учит юного зрителя тому, что лениться - это очень плохо и каждый получает всегда по заслугам. Изюминка постановки в том, что чудеса создаются при помощи современных мультимедийных технологий. Словом, взглянуть будет интересно!

Когда: 30 декабря в 16:00; 31 декабря в 13:00; 2 января в 13:00 и в 16:00; 3 января в 13:00 и в 16:00; 4 января в 10:00, в 13:00, в 16:00; 5 января в 13:00 и в 16:00; 6 января в 10:00 и в 16:00

Где: Государственный театр кукол Удмуртской Республики

Цена: 100-300 рублей

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