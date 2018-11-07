Утро в Ижевске: расследование жестокого убийства, новые выступления Лизы Туктамышевой и премьера вокального шоу с участием ижевчанки
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 ноября, среда. В городе сегодня будет облачно. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением.
КОРОТКИЕ НОВОСТИ
В МЧС установили причину пожара в строящейся пиццерии в Ижевске
В результате ДТП в Завьяловском районе Удмуртии погибло три человека
Женщина выпала из поезда «Ижевск - Москва» и разбилась
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Родные 15-летнего футболиста, погибшего в Удмуртии: «Не представляем, как мы будем жить без него»
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ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ
Расследование жестокого убийства в Удмуртии
Фото: НТВ
4 ноября на НТВ (18+) вышла программа «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. В этом выпуске ведущий рассказал об убийстве 1970-го года, произошедшего в маленьком поселке Кез в Удмуртии (продолжение)
Ждем новых побед!
Фото: архив
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на очередном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy в Японии. Напомним, что недавно фигуристка одержала победу на этапе в Канаде. Болеем за Лизу и желаем ей удачи (продолжение)
Юная звезда Ижевска
Фото: скриншот видео
4 ноября на телеканале «Звезда» (18+) состоялась премьера нового вокального шоу «Юная звезда». Его участницей стала 13-летняя ижевчанка Лиза Перминова. Кстати, девочка не первый раз участвует в телевизионных проектах (продолжение)
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