Утро в Ижевске: расследование жестокого убийства, новые выступления Лизы Туктамышевой и премьера вокального шоу с участием ижевчанки

СЕГОДНЯ 07:06 2018-11-07T07:08:33+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали

Изменить размер текста: A A

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 ноября, среда. В городе сегодня будет облачно. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В МЧС установили причину пожара в строящейся пиццерии в Ижевске

В результате ДТП в Завьяловском районе Удмуртии погибло три человека

Женщина выпала из поезда «Ижевск - Москва» и разбилась

Пара из Ижевска приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!»

Родные 15-летнего футболиста, погибшего в Удмуртии: «Не представляем, как мы будем жить без него»

При столкновении «МАЗа» и «Шкоды» пострадало трое детей в Ижевске

ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ

Расследование жестокого убийства в Удмуртии

Фото: НТВ

4 ноября на НТВ (18+) вышла программа «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. В этом выпуске ведущий рассказал об убийстве 1970-го года, произошедшего в маленьком поселке Кез в Удмуртии (продолжение)

Ждем новых побед!

Фото: архив

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на очередном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy в Японии. Напомним, что недавно фигуристка одержала победу на этапе в Канаде. Болеем за Лизу и желаем ей удачи (продолжение)

Юная звезда Ижевска

Фото: скриншот видео

4 ноября на телеканале «Звезда» (18+) состоялась премьера нового вокального шоу «Юная звезда». Его участницей стала 13-летняя ижевчанка Лиза Перминова. Кстати, девочка не первый раз участвует в телевизионных проектах (продолжение)

Читайте нас "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и на "Facebook".