2018-11-07T07:08:33+03:00
Общество

Утро в Ижевске: расследование жестокого убийства, новые выступления Лизы Туктамышевой и премьера вокального шоу с участием ижевчанки

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 ноября, среда. В городе сегодня будет облачно. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

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ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ

Расследование жестокого убийства в Удмуртии

Фото: НТВ

Фото: НТВ

4 ноября на НТВ (18+) вышла программа «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. В этом выпуске ведущий рассказал об убийстве 1970-го года, произошедшего в маленьком поселке Кез в Удмуртии (продолжение)

Ждем новых побед!

Фото: архив

Фото: архив

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на очередном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy в Японии. Напомним, что недавно фигуристка одержала победу на этапе в Канаде. Болеем за Лизу и желаем ей удачи (продолжение)

Юная звезда Ижевска

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

4 ноября на телеканале «Звезда» (18+) состоялась премьера нового вокального шоу «Юная звезда». Его участницей стала 13-летняя ижевчанка Лиза Перминова. Кстати, девочка не первый раз участвует в телевизионных проектах (продолжение)

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