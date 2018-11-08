Утро в Ижевске: вынесение приговора «ритуальному» убийце, награждение 16-летней девочки за спасение одноклассника и наказание неплательщикам коммунальных услуг

СЕГОДНЯ 06:50 2018-11-08T09:02:29+03:00

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали

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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 8 ноября. За окном дождь и +7 градусов, днем ожидается повышение температуры до + 9. По данным Яндекс.Погода сегодня продолжатся дожди и будет сильный ветер.

«Комсомолка» желает читателям хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

Верховный суд Удмуртии вынес приговор за «ритуальное» убийство (подробнее).

В Ижевске пройдет панихида по погибшим в результате взрыва в доме на улице Удмуртской (подробнее).

16-летнюю девочку из Удмуртии наградили за спасение одноклассника (подробнее).

Что появится на месте долгостроя напротив «Флагмана» в Ижевске (подробнее).

Коллекторы рвутся заполучить должников по коммуналке: чего ждать неплательщикам (подробнее).

Далее с подробностями:

Как прошел концерт «Чиж & Co» в Ижевске?

ФОТО: Архив

Вечером 29 октября в ДК «Металлург» было многолюдно: десятки ижевчан вновь собрались на концерт легендарной группы ««Чиж & Co». До этого группа выступала в нашем городе в прошлом году, но поклонники уже успели соскучиться по любимым песням и музыкантам. Поэтому на концерт, организованный компанией «Хочу билет», приходили целыми семьями и даже шумными компаниями (продолжение).

«Морозко», «Щелкунчик» и «Веселый Роджер»

ФОТО: operaizh.ru

Надвигается пора веселых праздников и предновогоднего ажиотажа. Скоро начнут свои представления театры. «Комсомольская правда» выяснила, на какие детские новогодние спектакли еще можно найти билеты (продолжение).

Выбери народного врача!

ФОТО: Архив

«Комсомольская правда» - Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». Сегодня каждый житель Удмуртии сможет отдать свой голос за лучшую, по его мнению, клинику и народного врача (продолжение).

В Ижевске реже отключают газ из-за недопусков в квартиру?

ФОТО: Архив

С начала этого года газовые проверки стали проводиться значительно чаще: не раз в три года, как прежде, а каждый год. Привыкнуть к новой реальности горожанам оказалось непросто, однако отключение от газацелых подъездов и домов, а также введение штрафов за недопуск в квартиры газовиков, кажется, изменило отношение жителей к этой ситуации (продолжение).