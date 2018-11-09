Авиакомпания из Ижевска подала в суд на жителя Казани за забытый самолет

Весьма интересный иск был подан в Авиастроительный районный суд города Казани – истец требует возместить расходы на обслуживание самолета, который так и не забрал собственник. Суть в том, что еще в 2014 году житель столицы Татарстана купил воздушное судно у АО «Ижавиа».

- Условиями договора купли-продажи было предусмотрено, что покупатель за свой счет производит все необходимые действия по подготовке, перегону объекта продажи, - сообщает пресс-служба суда.

Но мужчина так ничего и не сделал со своим вновь приобретенным транспортом. В результате на протяжении четырех лет АН-26 мирно отстаивался в аэропорту Ижевска. А задолженность за парковку и его обслуживание все возрастали и достигла весьма крупной суммы.

- Основная задолженность превысила 20 миллионов рублей, кроме того, истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами, - сообщили в пресс-службе суда.

В АО «Ижавиа» объясняют, что этот судебный процесс происходит в рамках обыкновенных процедур по работе с дебиторской задолженностью. Сам индивидуальный предприниматель из Казани решил не комментировать сложившуюся ситуацию.

7 ноября заседание отложили до 16 числа. Возможно, стороны попытаются мирным путем прийти к соглашению.

КСТАТИ!

АН-26 является советским военно-транспортным самолетом. Но сейчас эксплуатируется пассажирская модификация Ан-26-100 вместимостью до 43 человек. Самолёты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации и имеют недостаток - отсутствие багажных полок.

Что мы знаем о самой компании, руководитель которой решил купить самолет в 2014 году? Из открытых источников выяснилось, что в 2015 году Росавиация запретила воздушные перевозки компании. Отзыв был связан с грубым нарушением стандартных процедур, которое привело к серьезному авиационному происшествию в январе 2015 года. Тогда грузовой самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана, сообщает «Коммерсантъ».

Однако, судя по информации Федеральной налоговой службы, акционерное общество продолжает действовать с новой лицензией и продолжает заниматься воздушными перевозками.

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