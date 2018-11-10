Итоги недели в Ижевске: спустя год после взрыва на Удмуртской и героическое спасение одноклассника

Эта неделя выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Женщина выпала из поезда «Ижевск - Москва» и разбилась

8 декабря в Удмуртии зажгут огни на главной елке республики

При столкновении МАЗа и «Шкоды» пострадало трое детей в Ижевске

«Бабушки из Бураново» «заложили» первый камень приюта для престарелых

В Удмуртии примут закон о патриотическом воспитании

Болельщики «Ижстали» выбрали имя новому талисману команды

ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ

Спустя год после трагедии

Фото: Дмитрий Селезнев

«Комсомолка» вспомнила страшное событие прошлого года – взрыв бытового газа в доме на Удмуртской, 261. Это произошло 9 ноября, тогда под завалами нашли семь человек, из них двое детей. Ижевчане никогда не забудут этот день. Наш журналист пообщался с прежними жильцами пятого подъезда и узнал, как они живут сейчас (продолжение)

Голосуй за лучшего врача

Фото: архив

Жители Удмуртии имеют возможность проголосовать за любимого врача или лучшую клинику. Выбрать можно не одного, а несколько участников, находящихся в разных номинациях. Сказать «спасибо» может каждый (продолжение)

Спасла жизнь одноклассника

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Трогательная история героического поступка школьницы Можгинского района Удмуртии никого не оставит равнодушным. Смелая девочка спасла своего одноклассника, который чуть не утонул в реке. Мальчишка отдыхал на берегу, но вдруг решил прыгнуть в воду «щучкой». Самостоятельно он вынырнуть не смог. К счастью, Маша Колесникова оказалась рядом (продолжение)

Ижевчане приняли участие в шоу телеканала «Пятница»

Фото: предоставлено телеканалом

Максим и Мария, молодая пара из Ижевска, приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!» (16+). Мария посетила свадьбы соперниц и оценила их торжества. По правилам шоу, невеста, заработавшая наивысшие баллы от соперниц, выиграет от программы медовый месяц мечты (продолжение)

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