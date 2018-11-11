2018-11-11T11:46:39+03:00
Общество

Погода на неделю в Ижевске: небольшое потепление и снег

Жителей города ждут устойчивые отрицательные температуры
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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Грядущая неделя, с 12 по 16 ноября, в Ижевске будет по-настоящему зимней, правда, почти без снега. Ожидается, что будет около -3…-5 градусов, при этом снег пойдет только ближе к концу недели. А до этого – преимущественно ясное солнце.

КАК ПОГОДКА?

12 ноября, понедельник: в течение всего дня ясно, температура -4…-6 градусов, ветер западный 3-4 м/с;

13 ноября, вторник: ясно, температура -3…-5 градусов, ветер западный 3 м/с;

14 ноября, среда: пасмурно, -1…-3 градуса, ветер юго-западный 4-5 м/с;

15 ноября, четверг: облачно с прояснениями, температура -2…-4 градуса, ветер юго-западный 3 м/с;

16 ноября, пятница: небольшой снег, температура -1…-3 градуса, ветер юго-западный 4 м/с.

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