Погода на неделю в Ижевске: небольшое потепление и снег
Грядущая неделя, с 12 по 16 ноября, в Ижевске будет по-настоящему зимней, правда, почти без снега. Ожидается, что будет около -3…-5 градусов, при этом снег пойдет только ближе к концу недели. А до этого – преимущественно ясное солнце.
КАК ПОГОДКА?
12 ноября, понедельник: в течение всего дня ясно, температура -4…-6 градусов, ветер западный 3-4 м/с;
13 ноября, вторник: ясно, температура -3…-5 градусов, ветер западный 3 м/с;
14 ноября, среда: пасмурно, -1…-3 градуса, ветер юго-западный 4-5 м/с;
15 ноября, четверг: облачно с прояснениями, температура -2…-4 градуса, ветер юго-западный 3 м/с;
16 ноября, пятница: небольшой снег, температура -1…-3 градуса, ветер юго-западный 4 м/с.
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