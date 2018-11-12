2018-11-12T07:00:52+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ижевчанка на программе “Поле чудес” и новая должность Александра Бречалова

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, России и мире, пока вы спали
Елена Перевощикова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 ноября, понедельник. Пока вы настраиваетесь на первый на этой неделе рабочий день, мы вам расскажем о новостях Ижевска и Удмуртии.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В Ижевске предлагают дополнить названия улиц историческим наименованием

В Удмуртии изменится порядок выплаты компенсации платы за детский сад В Удмуртии водитель иномарки сбил пенсионерку

В Ижевске откроют госпитальную школу

В Ижевске перекроют движение транспорта на некоторых улицах с 12 по 17 ноября

Авиакомпания из Ижевска подала в суд на жителя Казани за забытый самолет

ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ

За золотой медалью

Фото: figureskatersonline.com

Фото: figureskatersonline.com

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место на “Кубке Японии”, представив свою произвольную программу. Это позволило фигуристке впервые с 2014 года выйти в финал Гран-при (продолжение)

“Сектор приз” на барабане!

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

9 ноября вышел выпуск телепрограммы “Поле чудес” с участием ижевчанки Вероники Елфутиной. Девушка решила не проходить в финал, и выбрала приз (продолжение)

Каждый голос очень важен

Фото: архив

Фото: архив

Жители Удмуртии могут выбрать лучшую больницу и любимого врача. Сказать “спасибо” стало так просто (продолжение)

Новая должность

Фото: архив

Фото: архив

Александра Бречалова назначили заместителем председателя комиссии при Правительстве России. Глава Удмуртии теперь будет курировать вопросы конкуренции и развития малого и среднего бизнеса (продолжение)

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