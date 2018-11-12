Утро в Ижевске: ижевчанка на программе “Поле чудес” и новая должность Александра Бречалова
Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 ноября, понедельник. Пока вы настраиваетесь на первый на этой неделе рабочий день, мы вам расскажем о новостях Ижевска и Удмуртии.
КОРОТКИЕ НОВОСТИ
В Ижевске предлагают дополнить названия улиц историческим наименованием
В Удмуртии изменится порядок выплаты компенсации платы за детский сад В Удмуртии водитель иномарки сбил пенсионерку
В Ижевске откроют госпитальную школу
В Ижевске перекроют движение транспорта на некоторых улицах с 12 по 17 ноября
Авиакомпания из Ижевска подала в суд на жителя Казани за забытый самолет
ПОДРОБНЫЕ НОВОСТИ
За золотой медалью
Фото: figureskatersonline.com
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место на “Кубке Японии”, представив свою произвольную программу. Это позволило фигуристке впервые с 2014 года выйти в финал Гран-при (продолжение)
“Сектор приз” на барабане!
Фото: Первый канал
9 ноября вышел выпуск телепрограммы “Поле чудес” с участием ижевчанки Вероники Елфутиной. Девушка решила не проходить в финал, и выбрала приз (продолжение)
Каждый голос очень важен
Фото: архив
Жители Удмуртии могут выбрать лучшую больницу и любимого врача. Сказать “спасибо” стало так просто (продолжение)
Новая должность
Фото: архив
Александра Бречалова назначили заместителем председателя комиссии при Правительстве России. Глава Удмуртии теперь будет курировать вопросы конкуренции и развития малого и среднего бизнеса (продолжение)
Читайте нас в "Вконтакте", "Одноклассниках" и на "Facebook".
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»