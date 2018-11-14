2018-11-14T07:14:50+03:00
Общество

Утро в Ижевске: тариф на вывоз мусора, новые правила компенсации родительской платы и сокращение штата администраций

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 14 ноября. Середина недели порадует ясной погодой без осадков, днем термометр покажет 2–3 градуса со знаком минус. «Комсомолка» желает читателям бодрого утра и хорошего дня! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

В Ижевске сотрудник ИжГЭТ пытался получить взятку (подробнее)

Сотрудники МЧС Удмуртии до конца года проверят три крупных объекта на соблюдение норм пожарной безопасности (подробнее)

В генеральный план Ижевска внесут изменения (подробнее)

В Удмуртии мужчина заказал убийство своей тещи (подробнее)

Кто будет ухаживать за новым скейт-парком в Ижевске? (подробнее)

В Ижевске 13-летний мальчик обманул подругу, чтобы сохранить мамины деньги (подробнее)

В Удмуртию впервые приедет Санта-Клаус из Лапландии (подробнее)

Далее с подробностями:

Новые тарифы на вывоз мусора

В Удмуртии вводят новую систему по обращению с отходами. Так, с 1 января 2019 года отходы со всей республики будут доставлять на пять полигонов: в Як-Бодьинском, Можгинском, Увинском районах и на два полигона в Завьяловском районе. Сколько за это придется платить жителям и кто будет вывозить отходы. (подробнее)

Фото: архив

Фото: архив

Сокращение штата горадминистраций

В Удмуртии превышена численность штата в администрациях муниципальных образований по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа. Глава Удмуртии Александр Бречалов на совещании с руководителями городских округов и районов республики обсудил вопрос о сокращении рабочих мест. (подробнее)

Фото: архив

Фото: архив

«Чайф» в Ижевске

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал о подготовке нового альбома, знаменитом концерте в Ледовом дворце в 1996 году и своей любви к столице Удмуртии. Ижевск вошел в список 20 городов России, где коллектив отметил 20-летний юбилей знаменитого альбома «Шекогали». (подробнее)

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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