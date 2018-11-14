Утро в Ижевске: тариф на вывоз мусора, новые правила компенсации родительской платы и сокращение штата администраций
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 14 ноября. Середина недели порадует ясной погодой без осадков, днем термометр покажет 2–3 градуса со знаком минус. «Комсомолка» желает читателям бодрого утра и хорошего дня! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:
В Ижевске сотрудник ИжГЭТ пытался получить взятку (подробнее)
Сотрудники МЧС Удмуртии до конца года проверят три крупных объекта на соблюдение норм пожарной безопасности (подробнее)
В генеральный план Ижевска внесут изменения (подробнее)
В Удмуртии мужчина заказал убийство своей тещи (подробнее)
Кто будет ухаживать за новым скейт-парком в Ижевске? (подробнее)
В Ижевске 13-летний мальчик обманул подругу, чтобы сохранить мамины деньги (подробнее)
В Удмуртию впервые приедет Санта-Клаус из Лапландии (подробнее)
Далее с подробностями:
Новые тарифы на вывоз мусора
В Удмуртии вводят новую систему по обращению с отходами. Так, с 1 января 2019 года отходы со всей республики будут доставлять на пять полигонов: в Як-Бодьинском, Можгинском, Увинском районах и на два полигона в Завьяловском районе. Сколько за это придется платить жителям и кто будет вывозить отходы. (подробнее)
Фото: архив
Сокращение штата горадминистраций
В Удмуртии превышена численность штата в администрациях муниципальных образований по сравнению с другими субъектами Приволжского федерального округа. Глава Удмуртии Александр Бречалов на совещании с руководителями городских округов и районов республики обсудил вопрос о сокращении рабочих мест. (подробнее)
Фото: архив
«Чайф» в Ижевске
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал о подготовке нового альбома, знаменитом концерте в Ледовом дворце в 1996 году и своей любви к столице Удмуртии. Ижевск вошел в список 20 городов России, где коллектив отметил 20-летний юбилей знаменитого альбома «Шекогали». (подробнее)
Фото: Амир Закиров
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»