Питание в школьных столовых Ижевска могут передать федеральным компаниям?

Несколько недель назад в соцсетях появились тревожные сообщения. «Питания в школах передают на аутсорсинг!», «Наших детей будут кормить полуфабрикатами» - испуганные родители учеников выдвигали одну версию за другой. Действительно ли в Ижевск может прийти федеральная компания, которая «заберет» питание на себя и как это скажется на детях, разбиралась «Комсомолка».

«НАС И ТАК ВСЕ УСТРАИВАЛО»

Одна из школ, чьи родители задались этими вопросами, стала школа №31. По словам представителя родительского комитета, Дмитрия Выдрина, некоторое время назад в учреждение приехали представители компании «Кейтеринбург».

– И родителей, и их детей всегда устраивало питание в школьной столовой. Она у нас отремонтированная, новая техника, мебель, даже тарелки новые. Так что мы были в шоке, – рассказывает он. – Приехавшая компания хотела провести некий аудит, чтобы понять, насколько рентабельна наша столовая, но наш директор отказался пускать этих специалистов в столовую. Мы переживаем, как будет кормить эта компания наших детей. Зачем что-то менять, если на сегодняшний день нас все устраивает? Мой сын сейчас учится в 9 классе и питается в столовой. Никаких нареканий от него не слышал, – говорит Выдрин.

Отметим, что на встрече помимо сотрудников компании были и представили администрации Ижевска, директор школы и родители. Однако по словам представителей городской администрации, вопрос о переводе питания в школе на аутсорс не стоял. Так, и.о. заместителя главы администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков отметил, что руководство муниципалитета просто решило просчитать экономику в ряде школ (не только в 31-й); все эти цифры передали администрациям учебных заведений и родителям.

– Мы сейчас замыкаемся в основном на слухах, что детей будут кормить гамбургерами. Я бы хотел посмотреть на эту школу, в которой на обед детей кормят гамбургерами. Конечно, этих школ в природе не существует, – прокомментировал он.

В администрации Ижевска уверяют: без согласия директора и родителей ничего менять не будет. Однако Чистяков также отметил, что федеральные компании при попадании на рынок ижевских школ могли бы «принципиально изменить концепцию столовых».

- На сегодняшний день в 90% школ питание организовано сторонними компаниями. Никогда мы не рекомендовали школам принимать те или иные решения в вопросах организация питания, - отметил Чистяков.

ЧТО ЗА КОМПАНИЯ?

Что же известно о самой компании «Кейтерингбург»? По словам представителей компании, она организует горячее питание как на заводах и в штаб-квартирах предприятий, так и в детских садах, школах, медицинских учреждениях уже 13 лет.

– Сегодня мы представлены в 13 городах: Трехгорный, Красноуфимск, Качканар, Верхняя Салда, Снежинск, Березовский, Полевской, Асбест, Серов, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Томск. Ежедневно мы кормим более 50 000 детей в 200 школах, – рассказала Ольга Буйских, заместитель операционного директора компании «Кейтеринбург». – Кормим горячими обедами сотрудников «Чепецкого механического завода», завода «Купол» в Удмуртии. Полуфабрикаты мы не используем.

Действительно, представители компании провели аудит в школах, в которых питание организуется своими силами. Они оценили состояние материально-технической базы и отметили, что некоторые школы нуждаются в обновлении оборудования.

– Если администрация города примет решение объявить конкурс на организацию питания школьников, мы примем участие на общих основаниях вместе с другими компаниями. Если мы пройдем конкурсные процедуры, то планируем начать работу с модернизации школьных пищеблоков, обновления кухонного инвентаря за счет собственных средств, – подчеркнула Буйских.

КСТАТИ!

Стоимость питания определяется постановлением главы города. Обед, согласно требованиям СанПин, состоит из холодной закуски, первого блюда, второго блюда, напитка и хлеба. Меню в обязательном порядке согласовывается с директором образовательного учреждения и Роспотребнадзором.