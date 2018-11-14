«Видел рыб, черепах, затонувшие корабли» Почему бывший контрразведчик из Ижевска стал эко-дайвером?

Хобби ижевчанина Алексея Коробейникова, на первый взгляд, не ново – мужчина занимается дайвингом. Вот только в воде он любуется не на коралловые рифы, а на илистое дно, а во время погружений достает мусор, затопленные предметы. «Комсомолка» выяснила, как бывший контрразведчик стал эко-дайвером.

Нырять начал из-за болей

57-летнего Алексея Коробейникова к его увлечению дайвингом привела травма. Служебный автомобиль попал в аварию, мужчина повредил плечо, бедро, сломал ребра, заработал ушиб головного мозга.

– Первые полгода я лежал в больнице. Потом каждый год проходил лечение стационарно. До сих пор правая рука парализована в плече, у меня фактически некроз плечевого сустава. Левый плечевой сустав хрустит до сих пор и не двигается. По итогам дали третью группу инвалидности бессрочно, – начинает Алексей.

Из-за полученного увечья у мужчины начались головные боли. Врачи облегчали состояние капельницами, которые улучшали кровоснабжение, но этого было недостаточно. Тогда Алексей сам погрузился в изучение проблемы. Тогда-то и выяснил: в такой ситуации помогает… дайвинг! Эффект такой же, как от лечебной процедуры, когда пациента помещают в барокамеру под избыточным давлением кислорода.

Всего Алексей совершил 670 погружений с аквалангом.

– Свое первое погружение я спланировал заранее. Связался с египетским дайв-клубом, чтобы пройти обучение. Ожидания оправдались: на глубине головная боль и прочие болячки отпустили. Это закономерно: воздух, которым мы дышим под водой, поступает через загубник под давлением. Поэтому моя контуженная голова получала кислорода пропорционально больше. Лечебный эффект продлился около двух недель, – вспоминает Алексей. – Потом побывал в Турции и на Черном море. Решил нырять не ради погружения, а с определенной целью – получить как можно больше специализаций: подводная археология, погружения ночные, подледные, в течениях, в сухом гидрокостюме, подъем предметов, подводная навигация.

Дайвингу в Удмуртии – быть?

Большой опыт хотелось кому-то передавать, но египетский сертификат в российских водоемах не работал. Вода за границей отличается от нашей – чистая, теплая, прозрачная. И Алексей вступил в Российскую федерацию подводного спорта в Москве и снова там обучился.

– Тогда не приходило в голову, что дайвинг может быть организован в Удмуртии. Что тут смотреть: рыбок цветных нет, кораллов тоже, вода холодная. Ну, нырнул в Ижевский пруд, ничего не увидел в мутной воде. Пришлось искать какой-то повод для регулярных погружений. Решение пришло в форме экологического дайвинга, – продолжает мужчина.

В 2006 году в единственный дайв-клуб Ижевска приехал гуру в сфере обучения дайвингу – Алексей Герасимов. Он рассказал ижевским любителям понырять о том, что ежегодно в первое воскресенье июня во всем мире проводится день очистки водоемов. И организовал выезд на карьер Селычка. Алексей вдохновился экологическим дайвингом и организовал волонтерское сообщество «Ижевские дайверы». С тех пор Алексей с единомышленниками ныряют не только для личного удовольствия, а с каждым погружением улучшают экологическую обстановку.

С напарниками Алексей достает со дна водоемов затопленные предметы, мусор или вот такие листы железа, которые могут быть опасны для купающихся

В этом году дайверы очистили от травмоопасного мусора 17 водоемов. Это Ижевский пруд в районе водосброса, река Иж, Александровский, Малиновский, Чемошурский, Чекерильский пруды в Ижевске, карьеры в Глазове и на Селычке. А еще побывали в Завьялово, Якшур-Бодье, Малой Пурге, Дебесах и не только. За это время сам Алексей совершил больше 30 полезных погружений.

Без сертификата не берут

На такие погружения дайверам нужна специализация по поиску и подъему. А если ныряют зимой – еще и документ о прохождении обучения подледному дайвингу.

– Под водой необычно все. Рефлекс человеческий такой, что ребенок даже задерживает дыхание, когда на лицо попадает вода. А мы должны этот рефлекс сломать. Под водой надо дышать, контролировать себя, еще и доставать что-то. Так что в нашем деле главное – безопасность, – продолжает Алексей. – Из воды доставали разные предметы: рыболовные сети, автомобильные покрышки, патроны и даже погибших… Однажды с товарищами достали два мешка раскисших книг, придавленных кирпичами. А потом давали объяснения в полиции: это оказалась литература экстремистского характера.

Легендарную байку о том, что на дне Ижевского пруда лежит двуглавый орел с Ижмаша, Алексей не подтверждает. Говорит: видимость в пруду 15 см, на дне слой ила до 10 метров. По дну Ижевского пруда идут трубодопроводы, электрические кабели. Их-то дайверы и обследуют, видели много разных кусков железа, но золота там не нашли. Если орел и был, то уже полностью проржавел.

– Я видел и рыб, и черепах, и дельфинов, и затонувшие корабли – все то, что показывают туристам, мне это неинтересно. У нас радость не от того, что мы что-то видели, а радость от того, что мы людям что-то полезное сделали. Поэтому хочу, чтобы были силы и здоровье погружаться как можно дольше, – продолжает ижевчанин.

Дайвер говорит: на свое хобби потратился лишь однажды, купив водолазный костюм и снаряжение. Это обошлось примерно в 200 тысяч рублей. Сейчас никаких денежных бонусов за него не получает. Главное – увлечение самочувствие улучшает и пользу обществу приносит.