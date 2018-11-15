Ижевчанка на «Поле чудес»: «Звонка из студии я ждала 8 лет!»

- В жизни Леонид Аркадьевич абсолютно такой же, как и на экране телевизора, - рассказывая о Якубовиче, Вероника Елфутина не скрывает улыбки. Этой осенью ижевчанка стала участницей шоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале. Как прошли съемки, какой подарок она подарила ведущему и почему участие в передаче обернулось стрессом, выяснила «Комсомолка».

ЖДАЛА 8 ЛЕТ

Фото: скриншот видео

Вероника преподает детям ментальную арифметику и работает репетитором по математике. Заявку на программу отправляла еще в 2010 году, и вот спустя 8 лет она наконец-то дождалась заветного звонка из студии!

Про то, что девушка едет на телепередачу, она решила никому не рассказывать - знали об этом только очень близкие люди. Они-то и подбодрили Веронику: мол, езжай, не раздумывая, такой случай может быть раз в жизни! Девушка согласилась с этим и стала собираться в поездку.

По традиции, девушка решила привезти Леониду Аркадьевичу подарок! Выбор пал на охотничье ружье, камуфляжную одежду для рыбалки и гигантские счеты для ментальной арифметики - их попросили передать Якубовичу маленькие ученики Вероники. Кстати, в 2010 году, подавая заявку на участие в программе, ижевчанка отправила вышитый кроссворд на тему пчеловодства. Девушка готовила его полгода.

Вращайте барабан, ваш ход!

Съемки проходили вечером 19 октября в телецентре Останкино и длились почти 4 часа.

- Никаких особенных требований к внешнему виду не было. Нас лишь предупредили, что если мы не готовим музыкальный номер, то можно надеть удобную обувь - туфли и каблуки не обязательны, - рассказывает девушка. - Перед съемками предупредили, что на передаче можно все, слова «нельзя» нет.

Самого Якубовича участники впервые увидели за 20 минут до начала игры.

"Это, чтобы я застрелился?" - пошутил Леонид Якубович, когда ему вручили ружье

- Он пришел к нам и успокоил, сказав, что самое главное - это то, что нас увидят родственники, друзья, знакомые, - вспоминает Вероника. - «Они будут радоваться, что они вас знают и им будет абсолютно без разницы, что вы будете говорить», - сказал он. Вообще весь персонал настраивал нас на то, что - это игра, от которой нужно получить удовольствие, волноваться абсолютно не стоит.

Репетиций перед началом съемок не было.

- Никакого сценария не было, все вопросы к игрокам, вся беседа- это все по-настоящему! Леонид Аркадьевич - профессионал своего дела! - вспоминает девушка. - Нам сразу показали камеру, объяснили, куда передавать приветы и просили особо не поворачиваться, когда идут музыкальные номера, так как мы игроки и стоять спиной к камере некрасиво.

Веронике выпал жребий - быть первой в третьей тройке. Во время съемок передачи игроки находились в отдельной комнате, и что происходило в студии, можно было узнать только при выходе на площадку.

«Это того стоило!»

Фото: скриншот видео

Съемочный процесс - это всегда стресс для участников, особенно для тех, кто никогда не был в кадре. Некоторые моменты передачи, бывает, переснимают по нескольку раз.

- Когда был мой ход, я назвала первую букву слова (букву «о»), Леонид Аркадьевич сказал, что такой буквы нет. И вращать барабан начал второй игрок… Но тут съемки резко остановили, к Якубовичу подбежал ассистент и сообщил, что такая буква есть! Леонид Аркадьевич объяснил, что на передаче всякое бывает и ход вернули мне, - вспоминает Вероника. - Понервничать пришлось и когда я попросила принести в студию подарки. Оказалось, что вынесли не те! Съемку пришлось остановить. Заменив подарки, в студию вынесли нужные.

В третьем туре попался вопрос о рекламе холодильника, которую можно было не только разглядеть и читать, но и сделать с ней что-то еще. Вероника крутила барабан самой первой и угадала четыре буквы, после чего ей выпал «сектор приз» на барабане. Девушка не стала сомневаться и попросила приз, которым оказался ноутбук. По правилам программы, игрок, который выигрывает подарок, автоматически выбывает из шоу.

- Сразу после съемок своей тройки я вернулась в комнату, где сидели игроки, - вспоминает Вероника. - Расписалась в бухгалтерских документах, и, в принципе, была свободна.

Полученный приз девушке отдали сразу же после эфира.

- На самом деле, по себе могу сказать, что не важно, что тебе подарили, что ты выиграл, отгадал ты букву или нет, - говорит Вероника. - Самое главное - это эмоции, которые ты испытываешь во время съемок! Это было настоящим приключением! Все игроки были очень позитивные, фотографировались друг с другом, обменивались телефонами и контактами в социальных сетях, поздравляли друг друга с удачной игрой. Поездка на «Поле чудес» - это, безусловно, память на всю жизнь, куча эмоций и впечатлений! Самой побывать на съемках и увидеть всю «кухню» изнутри - это действительно стоило того!