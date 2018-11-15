Утро в Ижевске: ликвидация нарколаборатории, возбуждение уголовного дела против артиста шоу мыльных пузырей и повышение тарифов на коммуналку
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 15 ноября. За окном -7 градусов, днем ожидается повышение температуры до -3. По данным Яндекс.Погода сегодня будет ясно, ветер составит 3,2 м/с.
«Комсомолка» желает читателям бодрого утра, хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. Настраиваемся на продуктивный рабочий день и предлагаем почитать новости одной строкой:
В Ижевске почтут память погибших в ДТП (подробнее).
Средняя зарплата в Удмуртии к 2021 году составит 37,6 тысячи рублей (подробнее).
Ижевчанин Алексей Чижов выиграл Кубок мира по международным шашкам (подробнее).
Спасатели предупредили жителей Удмуртии об опасности тонкого льда (подробнее).
В Удмуртии ликвидировали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков (подробнее).
В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении артиста шоу мыльных пузырей (подробнее).
Как тарифы на коммуниалку будут повышаться в новом году (подробнее).
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Почему бывший контрразведчик из Ижевска стал эко-дайвером?
ФОТО: На снаряжение для дайвинга Алексей потратил около 200 тысяч. А взамен получает только положительные эмоции – денег за свою работу эко-дайверы не берут.
Хобби Алексея Коробейникова, на первый взгляд, не ново – мужчина занимается дайвингом. Вот только в воде он любуется не на коралловые рифы, а на илистое дно, а во время погружений достает мусор, затопленные предметы. «Комсомолка» выяснила, как бывший контрразведчик стал эко-дайвером.
Профицитный бюджет
ФОТО: Pixabay
13 ноября в Госсовете Удмуртии прошли публичные слушания бюджета республики на 2019 год, а также плановый период 2020/21 годов. На следующей неделе документу предстоит второе чтение, но уже сейчас известно, что он будет профицитным. Подавляющая часть расходов традиционно социальная – это здравоохранение, образование, соцподдержка граждан. По словам министра финансов региона Станислава Евдокимова, цифры в текущей версии проекта не окончательные и будут увеличены (продолжение).
Питание в школы теперь будут поставлять федеральные компании?
ФОТО: Архив
Несколько недель назад в соцсетях появились тревожные сообщения. «Питание в школах передают на аутсорсинг!», «Наших детей будут кормить полуфабрикатами» - испуганные родители учеников выдвигали одну версию за другой. Действительно ли в Ижевск может прийти федеральная компания, которая «заберет» питание на себя и как это скажется на детях, разбиралась «Комсомолка».
Выбери клинику, которой доверяешь!
ФОТО: Архив
Что вы цените в больницах? Какие они должны быть? «Комсомолка» проводит конкурс «Клиника года», где вы сможете проголосовать за больницу, которой доверяете. Поддержите любимую клинику. Заходите по ссылке и голосуйте.
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