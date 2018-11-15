Утро в Ижевске: ликвидация нарколаборатории, возбуждение уголовного дела против артиста шоу мыльных пузырей и повышение тарифов на коммуналку

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 15 ноября. За окном -7 градусов, днем ожидается повышение температуры до -3. По данным Яндекс.Погода сегодня будет ясно, ветер составит 3,2 м/с.

«Комсомолка» желает читателям бодрого утра, хорошего дня и скорейшего завершения рабочей недели. Настраиваемся на продуктивный рабочий день и предлагаем почитать новости одной строкой:

В Ижевске почтут память погибших в ДТП (подробнее).

Средняя зарплата в Удмуртии к 2021 году составит 37,6 тысячи рублей (подробнее).

Ижевчанин Алексей Чижов выиграл Кубок мира по международным шашкам (подробнее).

Спасатели предупредили жителей Удмуртии об опасности тонкого льда (подробнее).

В Удмуртии ликвидировали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков (подробнее).

В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении артиста шоу мыльных пузырей (подробнее).

Как тарифы на коммуниалку будут повышаться в новом году (подробнее).

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Почему бывший контрразведчик из Ижевска стал эко-дайвером?

ФОТО: На снаряжение для дайвинга Алексей потратил около 200 тысяч. А взамен получает только положительные эмоции – денег за свою работу эко-дайверы не берут.

Хобби Алексея Коробейникова, на первый взгляд, не ново – мужчина занимается дайвингом. Вот только в воде он любуется не на коралловые рифы, а на илистое дно, а во время погружений достает мусор, затопленные предметы. «Комсомолка» выяснила, как бывший контрразведчик стал эко-дайвером.

Профицитный бюджет

ФОТО: Pixabay

13 ноября в Госсовете Удмуртии прошли публичные слушания бюджета республики на 2019 год, а также плановый период 2020/21 годов. На следующей неделе документу предстоит второе чтение, но уже сейчас известно, что он будет профицитным. Подавляющая часть расходов традиционно социальная – это здравоохранение, образование, соцподдержка граждан. По словам министра финансов региона Станислава Евдокимова, цифры в текущей версии проекта не окончательные и будут увеличены (продолжение).

Питание в школы теперь будут поставлять федеральные компании?

ФОТО: Архив

Несколько недель назад в соцсетях появились тревожные сообщения. «Питание в школах передают на аутсорсинг!», «Наших детей будут кормить полуфабрикатами» - испуганные родители учеников выдвигали одну версию за другой. Действительно ли в Ижевск может прийти федеральная компания, которая «заберет» питание на себя и как это скажется на детях, разбиралась «Комсомолка».

Выбери клинику, которой доверяешь!

ФОТО: Архив

Что вы цените в больницах? Какие они должны быть? «Комсомолка» проводит конкурс «Клиника года», где вы сможете проголосовать за больницу, которой доверяете. Поддержите любимую клинику. Заходите по ссылке и голосуйте.