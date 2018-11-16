Утро в Ижевске: изменения для будущих пенсионеров, новый тариф на вывоз мусора и исчезнувшая разметка
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 16 ноября. Сегодня будет -1...-3 градуса и небольшой снег. «Комсомолка» желает читателям бодрого утра и хорошего дня. Настраиваемся на продуктивный рабочий день и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Спасатели рассказали о самых опасных местах на пруду Ижевска (продолжение).
- Какие изменения ждут будущих пенсионеров в новом году (продолжение).
- Работает ли в Ижевске «зеленая волна»? (продолжение).
- В Удмуртии предложили другой тариф на вывоз мусора (продолжение).
- Почему на дорогах Ижевска пропала разметка (продолжение).
- В Ижевске пройдет второй фестиваль «Удмуртский лед» (продолжение).
- Чиновники Удмуртии не отплатили налоги за 2016 год (продолжение).
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Новый состав
Пять вопросов об общественной палате Ижевска
Для чего Ижевску нужна общественная палата? Отвечаем на пять наивных вопросов об органе (продолжение).
6 лет в эфире
День рождения радио "КП"-Ижевск
Радио «Комсомольская правда» - Ижевск» празднует день рождения! Сколько гостей побывали в эфире с момента запуска эфира, что получили активные слушатели в подарок и как провести один день с радио «КП» (продолжение).
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Ижевчанка на "Поле чудес"
Как «потеряли» букву на передаче «Поле чудес»? Что подарила жительница Ижевска Леониду Якубовичу? И как на самом деле проходят съемки популярного шоу? Вероника Елфутина только вернулась из Москвы и рассказала «Комсомолке» о своем участии в шоу (продолжение).
Рай и в шалаше
Рай в шалаше
Реально ли ижевчанам купить квартиру, не влезая в ипотеку? И что удобнее – покупать квартиру за наличку или в кредит? Разбираемся (продолжение).
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Фото: Архив
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