Утро в Ижевске: изменения для будущих пенсионеров, новый тариф на вывоз мусора и исчезнувшая разметка

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 16 ноября. Сегодня будет -1...-3 градуса и небольшой снег. «Комсомолка» желает читателям бодрого утра и хорошего дня. Настраиваемся на продуктивный рабочий день и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Спасатели рассказали о самых опасных местах на пруду Ижевска (продолжение).

- Какие изменения ждут будущих пенсионеров в новом году (продолжение).

- Работает ли в Ижевске «зеленая волна»? (продолжение).

- В Удмуртии предложили другой тариф на вывоз мусора (продолжение).

- Почему на дорогах Ижевска пропала разметка (продолжение).

- В Ижевске пройдет второй фестиваль «Удмуртский лед» (продолжение).

- Чиновники Удмуртии не отплатили налоги за 2016 год (продолжение).

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Новый состав

Пять вопросов об общественной палате Ижевска

Для чего Ижевску нужна общественная палата? Отвечаем на пять наивных вопросов об органе (продолжение).

6 лет в эфире

День рождения радио "КП"-Ижевск

Радио «Комсомольская правда» - Ижевск» празднует день рождения! Сколько гостей побывали в эфире с момента запуска эфира, что получили активные слушатели в подарок и как провести один день с радио «КП» (продолжение).

Ждала 8 лет

Ижевчанка на "Поле чудес"

Как «потеряли» букву на передаче «Поле чудес»? Что подарила жительница Ижевска Леониду Якубовичу? И как на самом деле проходят съемки популярного шоу? Вероника Елфутина только вернулась из Москвы и рассказала «Комсомолке» о своем участии в шоу (продолжение).

Рай и в шалаше

Рай в шалаше

Реально ли ижевчанам купить квартиру, не влезая в ипотеку? И что удобнее – покупать квартиру за наличку или в кредит? Разбираемся (продолжение).

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Фото: Архив

Ежедневно врачи спасают тысячи жизней. Но порой мы не успеваем сказать им, как их труд важен для нас. Мы решили это исправить. В разделе «Спасибо, доктор!» вы можете оставить благодарность врачу, который помог вам, вашим друзьям или близким.