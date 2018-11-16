2018-11-16T06:47:43+03:00
Общество

Утро в Ижевске: изменения для будущих пенсионеров, новый тариф на вывоз мусора и исчезнувшая разметка

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 16 ноября. Сегодня будет -1...-3 градуса и небольшой снег. «Комсомолка» желает читателям бодрого утра и хорошего дня. Настраиваемся на продуктивный рабочий день и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Спасатели рассказали о самых опасных местах на пруду Ижевска (продолжение).

- Какие изменения ждут будущих пенсионеров в новом году (продолжение).

- Работает ли в Ижевске «зеленая волна»? (продолжение).

- В Удмуртии предложили другой тариф на вывоз мусора (продолжение).

- Почему на дорогах Ижевска пропала разметка (продолжение).

- В Ижевске пройдет второй фестиваль «Удмуртский лед» (продолжение).

- Чиновники Удмуртии не отплатили налоги за 2016 год (продолжение).

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Скажи "Спасибо" врачу, который тебе помог!

Фото: Архив

Фото: Архив

Ежедневно врачи спасают тысячи жизней. Но порой мы не успеваем сказать им, как их труд важен для нас. Мы решили это исправить. В разделе «Спасибо, доктор!» вы можете оставить благодарность врачу, который помог вам, вашим друзьям или близким.

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