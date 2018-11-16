Частный медицинский центр как альтернатива бюджетной поликлинике

Сегодня на рынке представлен весь спектр медицинских услуг, причем которые оказывают не только бюджетные, но и частные поликлиники.

Где быстро и недорого пройти медосмотр?

Медицинский центр «Академия Здоровья» предлагает услуги по прохождению медосмотров, как в индивидуальном порядке, так и для рабочих коллективов. Обследование можно пройти в любое время, без очередей, потратив минимум времени и средств с индивидуальным подходом к каждому пациенту. «Академия Здоровья» в течение 3-х лет выполняет контракты по медицинским осмотрам сотрудников образовательных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов нашего города. Для работодателя центр может предложить скидки до 50% для проведения медосмотров сотрудников предприятия. Качество, комфорт, кратчайшие сроки и адекватные цены - критерии проведения медосмотров в «Академии Здоровья».

Где получить квалифицированную консультацию гинеколога?

Одним из ведущих направлений медицинского центра «Академия здоровья» является гинекология. Многолетний опыт врачей-гинекологов позволяет быстро и точно поставить диагноз, провести необходимые исследования и начать эффективное лечение. Медицинский центр приглашает беременных женщин - здесь разработают индивидуальную программу ведения беременности в зависимости от возраста, состояния здоровья и других факторов, проведут необходимый скрининг. В «Академии здоровья» обеспечен качественный медицинский сервис и консультации квалифицированных специалистов.

Где получить комплексные программы по обслуживанию?

Медицинский центр «Академия Здоровья» по праву можно назвать «семейной» поликлиникой, качественную медицинскую помощь здесь могут получить не только мужчины и женщины, но и дети. Здесь рады Вам предложить комплексные программы для взрослых по терапии, гинекологии, кардиологии, эндокринологии, урологии, детские программы, комплексные программы на УЗИ и анализы. Пользуются популярностью программы годового обслуживания. Все программы рассчитаны на лечение, профилактику и диагностику самых различных заболеваний на высочайшем уровне. Многие семьи уже выбрали для себя удобную и приемлемую программу обслуживания и получили скидку и рассрочку. Именно сейчас в «Академии здоровья» проводится скидка на комплексные программы: Цены пополам - 50%!

Справка «КП»

Многопрофильный медицинский центр «Академия здоровья» - это одна из крупных сетей многопрофильных центров для взрослых и детей, ведущая историю своего существования с 2014 года.

9 многопрофильных клиник в Удмуртской республике работают для вас ежедневно, включая выходные и праздничные дни, предоставляя качественное медицинское обслуживание без очередей, коплексно и сжатые сроки.

МЦ «Академия здоровья» решает не только текущие задачи в сфере практической медицины, но и уделяет большое внимание развитию и повышению профессионального уровня сотрудников, совершенствованию качества предоставляемых услуг.

Мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся, непрерывно совершенствуем свою работу. Именно поэтому у нас так много приверженных пациентов, которые нас рекомендуют и приходят к нам семьями! Доверяя свое здоровье и здоровье ваших детей нашим специалистам, вы можете быть уверены в надежной диагностике и качественном лечении.

С медицинским центром «Академия здоровья» Ваше здоровье и здоровье Ваших близких будет под контролем!

Куда обращаться?

г. Ижевск, ул. Весенняя, 6 (остановка «Союзная»)

г. Ижевск, ул. Зои Космодемьянской, 15 (остановка «Зангари»)

г. Ижевск, ул. Петрова, 33Б (рядом с ТРЦ «Петровский»)

г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 43 (остановка «ИжГТУ»)

г. Ижевск, ул. Кунгурцева, 6 (остановка «Русский дом»)

г. Сарапул, ул. Дубровская, 61

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 74

с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 109

г. Можга, ул. Наговицына, 162

Подробную информацию о клинике можно найти в социальных сетях:

«ВКонтакте» vk.com/academ18_ru

Инстаграм www.instagram.com/academ18

Одноклассники ok.ru/group/53091928441055

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Условия предоставления скидок уточните по телефону 8 (3412) 57-27-27 или на сайте