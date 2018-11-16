Как заказать Деда Мороза на Новый год 2018-2019 в Ижевске

Новый 2019 год не за горами! А это значит, что самое время позаботиться о праздничном настроении, порадовать детей и пригласить домой Дедушку Мороза. «Комсомолка» выяснила, где можно заказать сказку и во сколько обойдется визит зимнего волшебника на праздник.

Творческая группа «Праздник на Ура!»

У этих ребят помимо Деда Мороза и Снегурочки можно пригласить и других новогодних сказочных персонажей. По словам представителей компании, в этом году наибольшей популярностью пользуется новогодняя программа с участием инопланетян.

Поздравление Деда в квартире (с 30-минутной программой) обойдется в 2000 рублей.

Экспресс-поздравление - в 1500 рублей.

Контакты: 8-904-319-80-67

Агентство семейных праздников «Счастливый день»

Вы можете пригласить двух артистов - Деда Мороза и Снегурочку. Программа включает в себя музыкальные игры и конкурс с использованием новогоднего реквизита. Бонус - микромагия - настоящее новогоднее волшебство, чтобы малыш точно убедился, что волшебник настоящий.

Кстати, в этом году можно будет пригласить и символ нового года - свинку Пеппу. Она поможет малышу подготовиться к встрече с Дедом Морозом. Выбрать можно и другого сказочного персонажа.

- Малыш загадал родителям в подарок на Новый год - чтобы каждое утро его будил любимый герой - нолик из мультфильма «Фиксики». Родители исполнили желание. К концу недели они стали настоящими друзьями, - рассказывают в компании.

20-минутная программа с Дедушкой Морозом и Снегурочкой обойдется в 2000 рублей (до 31 декабря). С участием дополнительного персонажа - 3000 рублей.

Экспресс поздравление - 1500 рублей.

Контакты: 907-508 или вайбер 8(965)842-06-68

Праздничное агентство «Чумовая пятница»

Это праздничное агентство решило разнообразить традиционные выступления вокальным выступлением артистов. Так что если вы хотите услышать, как поет Снегурочка - вам сюда!

Поздравление на дому обойдется в 1500 рублей, поздравление на большом празднике - 2500 рублей.

Контакты: 8-912-464-42-51(Анна); группа «ВКонтакте» vk.com/chpt18 .

«Экспресс чудес»

Здесь вы можете заказать новогоднюю программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и дополнительного сказочного персонажа. В программе: 40 минут игр с персонажами, 20 минут игр с Дедом Морозом и конечно же, хоровод вокруг елочки. Если вы хотите пригласить волшебника на большой праздник, вам могут организовать профессиональное звучание - аренда акустической системы и фотосъемка оговариваются дополнительно.

Праздник обойдется вам в 5000 рублей в час. Программа с участием третьего персонажа («Серебряное шоу») обойдется в 9000 рублей в час.

Контакты: +7-912-013-23-83 или группа «ВКонтакте» vk.com/expresschudes

Праздничное агентство «Город Сказок»

Для малышни подготовили программу с новогодними играми и конкурсами, танцами и мыльными пузырями. Участвуют и Дед Мороз, и Снегурочка. Можно пригласить дополнительных персонажей - Бабу Ягу, Снеговика Олафа или даже Мишек Тедди.

30-минутная программа обойдется в 2500 рублей (до 31.12.18 и с 03.01.19, в черте города Ижевска).

Дополнительное шоу с бумагой («Снежное», «Серебрянное» или «Цветное») - от 10000 рублей. В программе - выступление двух аниматоров и диджея с аппаратурой, серпантин, конфетти-пушка и гигантские шары конфетти.

Контакты: 8-905-8762168 (Ольга)

«Центр праздника»

Увлекательное новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Вместе со сказочными персонажами малыши смогут потанцевать, спеть, загадать желание и поводить хоровод вокруг елки. Новогоднее настроение будет обеспечено и детям, и взрослым!

5 минутное поздравление с Дедом Морозом - от 500 рублей, вместе со Снегурочкой 800 рублей. На конец декабря устанавливаются специальные расценки: 28 и 29 декабря поздравление обойдется в 700 рублей (со Снегурочкой - 1000), 30 и 31 - 1000 рублей (со Снегурочкой - 1200). С 1 по 14 января - 500 (со Снегурочкой - 800 рублей).

Контакты: 55-14-55, 55-55-14, 8-912-873-73-44 (Михаил)

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