Обладал феноменальной памятью и до пенсии помогал раскрывать преступления: в Ижевске открыли памятную доску в честь Тофика Керимова

95 лет назад, 17 ноября 1923 года, была создана служба участковых уполномоченных МВД. Именно в этот день НКВД утвердил «Инструкцию участковому надзирателю». В честь этого праздника в столице Удмуртии была установлена памятная доска, посвященная Тофику Керимову - легендарному ижевскому участковому. «Комсомолка» вспоминает, каким он был, и почему пользовался безграничным уважением не только у коллег, но и у своих «подопечных».

Досье

Тофик Гахверди-оглы Керимов

Родился 19 июля 1951 года в селе Бозайдан Азербайджанской ССР.

В Удмуртию приехал после армии, здесь поступил на службу в МВД.

В милиции проработал 36 лет, из них 34 года - участковым уполномоченным.

Дослужился до звания подполковника, став единственным в своем роде в Удмуртии.

Получил звание «Заслуженный участковый инспектор Советского Союза», награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заслуженный журналист Удмуртии, член Союза писателей России. Написал около 20 книг, события которых основаны на реальных уголовных делах.

Скончался 14 января 2013 года, на 62 году жизни.

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Тофика Керимова, или Анатолия Федоровича, как называли его коллеги и знакомые, в советском Ижевске знали почти все. Он отработал 34 года в Устиновском РОВД, следил за порядком на улице Труда, но на соседних со своим участках - улицах Ворошилова, Молодежной, Петрова, Татьяны Барамзиной - ориентировался прекрасно. Секрет в том, что Анатолий Федорович был абсолютно предан своей профессии, не жалел себя и оттого отличался просто феноменальной работоспособностью.

ЗНАЛ АБСОЛЮТНО ВСЕ О СВОЕМ УЧАСТКЕ

Коллеги подполковника Керимова вспоминают: когда Анатолия Федоровича хоронили, кто-то сказал очень точно: «Его не с работы хоронят, а из дома», потому что работа для него была вторым домом. Складывалось ощущение, что легендарный Тофик Керимов никогда не уставал - несмотря на возраст. И трудился он буквально до последнего: меньше, чем за месяц до смерти еще работал на участке, хотя на пенсию вышел в 2010 году. Просто не смог сидеть без дела, а потому продолжал носить форму и каждый день ходил на работу - консультировал более молодых коллег. Тем более что память у Анатолия Федоровича была отменной - за секунды он мог выдать любую информацию о своем участке, не заглядывая ни в какие документы.

Тофик Керимов писал остросюжетные криминальные повести о работе милиции

Рассказывали, что Керимову можно было позвонить в любое время суток - хоть ночью - с любым вопросом по работе, и он всегда безошибочно мог на него ответить. Помнил каждого своего «подопечного»: за что судим, где и когда задерживался, где можно его найти сейчас- с точностью до квартиры. Знал всех, но и его знали все и всегда здоровались, встретив Тофика на улице, причем не только добропорядочные горожане, но и судимые, подследственные, поднадзорные, семейные скандалисты - одним словом, те, кто обычно участковых не жалует.

РАСКРЫВАЛ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗА 5 МИНУТ

Ижевские участковые иногда в шутку называют друг друга «дворовыми шерифами», ведь их задача - знать обо всем, что происходит на участке. К ним обращаются, например, сотрудники

уголовного розыска, когда расследуют то или иное преступление, ведь кто, как не участковый, знает жителей своего района, особенно - неблагонадежных.

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Более того - Анатолий Федорович и сам раскрывал преступления. Например, однажды на его участке обокрали одну за другой сразу шесть квартир. Во всех случаях преступники проникали в квартиру через форточку. «Анатолий Федорович тогда в больнице лежал, - вспоминал его коллега Андрей Осокин, работавший тогда участковым уполномоченным отдела полиции №4. - Я поехал его забирать, рассказываю, мол, еще одна кража, дом такой-то. Федорыч говорит: «Давай-ка заедем к одному парнишке» и адрес называет. Приехали, там подросток лет пятнадцати, но маленького роста и щуплый. Керимов его спрашивает: «Ты?». Тот сразу и сознался во всем. Быстрее любой базы данных сопоставил все факты: на дворе каникулы, форточки узкие - только ребенок пролезет, да и дома все неподалеку от школы, где этот парнишка учится».

Узнав о смерти Тофика Керимова, сослуживцы за два дня превратили его кабинет в музей памяти Анатолия Федоровича. Там хранится его форма, фотографии, книги, рукописи, грамоты и дипломы. На похороны Тофика Керимова собралось несколько сотен человек. Были среди них не только сослуживцы, но и политики, представители общественных организаций, а главное - простые горожане.

«ОН БЫЛ ИСТИННО НАРОДНЫМ УЧАСТКОВЫМ»

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- Я был руководителем организационно-аналитического отдела Управления по организации работы участковых инспекторов милиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД и регулярно общался с Тофиком Керимовым. Мой отдел отвечал, в том числе, за проведение различных конкурсов, и Тофик неоднократно становился лучшим участковым Ижевска. Сражался он за это звание наравне с молодыми сотрудниками - и бегал, и подтягивался. Всегда переживал за свое дело, стремился все делать лучше. В отношении него не было ни единой жалобы, но при этом за 34 года службы граждане неоднократно обращались к его начальству с просьбой отметить его работу, высказать ему благодарность, как-то поощрить. Хотя, конечно, работал Тофик Керимов не ради благодарностей от начальства, а ради добрых слов, которые говорили ему простые горожане. И для участкового уполномоченного самая лучшая оценка его труда - это признательность со стороны жителей, - отмечает ветеран службы участковых МВД по Удмуртской Республике Эйнулла Мустафаев.

- Тофик Керимов отработал на свое участке больше 30 лет. Его знал каждый житель, к нему приходили со своими вопросами, пожеланиями, просьбами, и каждому он помогал. Это был истинно народный участковый. И сегодня, говоря о Тофике, мы ставим его в пример молодым сотрудникам, говорим: надо быть именно таким, надо, чтобы люди говорили тебе спасибо, - говорит Герман Санников, почетный гражданин Удмуртской Республики, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, полковник милиции.