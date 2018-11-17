Итоги недели в Ижевске: тарифы на мусор, угроза закрытия ипподрома и рост средней зарплаты

Эта неделя выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ:

- В Ижевске на доме Михаила Калашникова установили мемориальную доску (подробнее)

- Главу Удмуртии назначили заместителем председателя комиссии при Правительстве России (подробнее)

- Лидер группы «Чайф» рассказал, чего не хватает Ижевску (подробнее)

- На участке набережной в Ижевске перекроют движение до мая (подробнее)

- Александр Бречалов раскритиковал главу Ленинского района Ижевска (подробнее)

- 2019 год в Удмуртии объявлен «Годом здоровья» (подробнее)

- В Удмуртию впервые приедет Санта-Клаус из Лапландии (подробнее)

- Средняя зарплата в Удмуртии к 2021 году составит 37,6 тысячи рублей (подробнее)

- В Ижевске пройдет второй фестиваль «Удмуртский лед» (подробнее)

Далее с подробностями:

НЯНЯ, САДИК ИЛИ БАБУШКА

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В этом году впервые в детский сад отправились больше 10 тысяч малышей. Тем временем почти 5 тысяч маленьких ижевчан до трех лет еще ждут своей очереди. Мамы и папы выходят из положения разными способами. Кто-то озадачивает бабушек и дедушек, кто-то отдает малышню в частный садик, а кто-то нанимает няню. Что выгоднее - нанять современную Мэри Попинс или сидеть в декрете, подсчитала «Комсомолка». (подробнее)

ИЖЕВСКИЕ МОЛОДОЖЕНЫ В ШОУ «4 СВАДЬБЫ»

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6 ноября на телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск программы «4 Свадьбы» (16+). Суть шоу в том, что девушки ходят друг к другу на свадьбы, а потом ставят баллы за свадебное платье, банкетное меню, оформление зала и общее впечатление от торжества. Победительница свадебного соревнования получает подарок - романтическое путешествие на двоих. Поучаствовать в проекте удалось и ижевской паре - Марии и Максиму Файзулиным. Они рассказали, как проходили съемки и все ли показанное соответствует действительности. (подробнее)

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ИЖЕВСКИМ ИППОДРОМОМ?

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Единственный в Ижевске ипподром переживает не самые простые времена. Вот уже несколько месяцев в соцсетях нет-нет, да появляются сообщения о том, что в конюшне и на манеже выключают электричество из-за долгов предприятия. Действительно ли объект находится под угрозой закрытия, разбиралась «Комсомолка». (подробнее)

ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ

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В Удмуртии вводят новую систему по обращению с отходами. Так, с 1 января 2019 года отходы со всей республики будут доставлять на пять полигонов: в Як-Бодьинском, Можгинском, Увинском районах и на два полигона в Завьяловском районе. Сколько за это придется платить жителям? (подробнее)

ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ – НА АУТСОРСИНГ?

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Несколько недель назад в соцсетях появились тревожные сообщения. «Питания в школах передают на аутсорсинг!», «Наших детей будут кормить полуфабрикатами» - испуганные родители учеников выдвигали одну версию за другой. Действительно ли в Ижевск может прийти федеральная компания, которая «заберет» питание на себя и как это скажется на детях, разбиралась «Комсомолка». (подробнее)

«ВИДЕЛ РЫБ, ЧЕРЕПАХ, ЗАТОНУВШИЕ КОРАБЛИ»

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Хобби ижевчанина Алексея Коробейникова, на первый взгляд, не ново – мужчина занимается дайвингом. Вот только в воде он любуется не на коралловые рифы, а на илистое дно, а во время погружений достает мусор, затопленные предметы. Рассказываем, как бывший контрразведчик стал эко-дайвером. (подробнее)