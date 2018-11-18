2018-11-18T16:28:59+03:00
Общество

Погода в Ижевске на ближайшую неделю: небольшое похолодание и снег

Минимальная температура составит -9 градусов
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: АрхивФОТО: Архив
Изменить размер текста:

Ближайшая неделя в Ижевске будет холодной и снежной. Похоже, зима окончательно обосновалась на своих законных позициях. И если в понедельник днем еще сохранится «нулевая» температура, то уже ко вторнику, по данным Яндекс.Погода столбик термомометра начнет падать.

В понедельник, 19 ноября, ижевчан на улице ждет 0 градусов и небольшой снег. К вечеру ожидается похолодание до -2 градусов. Ветер, по сравнению с воскресеньем, станет слабее – всего 2 м/с. Направление – юго-запад.

На три градуса похолодает во вторник. Ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-западный, 1,8 м/с.

Среда также собирается быть морозной и снежной. К вечеру возможно похолодание до – 5 градусов. Ветер усилится – порывы будут достигать 3, 6 м/с.

В четверг, 22 ноября, ожидается снег. Температура продолжит снижаться и к ночи составит уже -9 градусов.

В пятницу потеплеет – днем столбик термометра покажет на отметку – 6 градусов. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, 4,1 м/с.

24 ноября, в субботу, будет все также снежно. Однако температура поднимется и составит -3 градуса. Ситуация изменится к воскресенью. Похолодает до -9 градусов. Порывы ветра могут достигать 2,2 м/с. Ожидается небольшой снег.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экологи сообщили об отсутствии загрязнений воздуха рядом с Московским НПЗ
Председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы рассказал об отсутствии превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе
Конкурс «Великие имена России» станет важным проектом для развития международного и внутреннего туризма
В Российском военно-историческом обществе объяснили, почему просили не включать в шорт-лист голосования по новым названиям 47 аэропортов имена современных политиков
Фонд соцстраха в Крыму: пострадавшим в Керченской трагедии не нужно собирать деньги на средства реабилитации, им поможет государство
Ведомство объявило, что пострадавшие будут обеспечены протезами, ортопедическими и другими изделиями в кратчайшие сроки и в полном объеме
Новости 24
Студентка из Удмуртии стала победительницей международного конкурса «Татар кызы – 2018»
Стоматолог из Удмуртии незаконно хранил более 2, 5 килограммов конопли
Удмуртия получит федеральную субсидию на модернизацию технологий и содержания обучения
Житель Удмуртии подозревается в разбойном нападении на дворника
Преподаватель из Удмуртии стал одним из лучших учителей родного языка в России
Лесничий из Удмуртии понесет наказание за получение взятки
Ижевчанка Алина Загитова стала первой на московском этапе «Гран-при» по фигурному катанию
Днем в Удмуртии ожидаются сильные осадки
В Удмуртии осудили ивановского «дальнобойщика» за мошенничество
В Удмуртии ожидается туман с плохой видимостью
В Ижевске продолжается конкурс «Я 10 лет спустя!»
Два человека погибли в Удмуртии при столкновении пяти машин
В Удмуртии госпитализировали 15 детей с пневмонией
Жителю Удмуртии грозит 12 лет лишения свободы за развращение 9 подростков
Джазовый фестиваль IzhJazzFest’18 пройдет в Ижевске
Уроженка Глазова приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале
На остановке «Подшипниковый завод» в Ижевске установили павильон