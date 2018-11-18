Погода в Ижевске на ближайшую неделю: небольшое похолодание и снег

Ближайшая неделя в Ижевске будет холодной и снежной. Похоже, зима окончательно обосновалась на своих законных позициях. И если в понедельник днем еще сохранится «нулевая» температура, то уже ко вторнику, по данным Яндекс.Погода столбик термомометра начнет падать.

В понедельник, 19 ноября, ижевчан на улице ждет 0 градусов и небольшой снег. К вечеру ожидается похолодание до -2 градусов. Ветер, по сравнению с воскресеньем, станет слабее – всего 2 м/с. Направление – юго-запад.

На три градуса похолодает во вторник. Ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-западный, 1,8 м/с.

Среда также собирается быть морозной и снежной. К вечеру возможно похолодание до – 5 градусов. Ветер усилится – порывы будут достигать 3, 6 м/с.

В четверг, 22 ноября, ожидается снег. Температура продолжит снижаться и к ночи составит уже -9 градусов.

В пятницу потеплеет – днем столбик термометра покажет на отметку – 6 градусов. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный, 4,1 м/с.

24 ноября, в субботу, будет все также снежно. Однако температура поднимется и составит -3 градуса. Ситуация изменится к воскресенью. Похолодает до -9 градусов. Порывы ветра могут достигать 2,2 м/с. Ожидается небольшой снег.