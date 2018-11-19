Утро в Ижевске: лесничий-взяточник, наступление зимы и голосование за лучшего доктора
Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 ноября, понедельник. Начало недели встретит горожан небольшим снегом и 0 градусов. К вечеру температура опустится до -2. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
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Лесничий-взяточник
Лесничий из Удмуртии понесет наказание за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Как стало известно, лесничий предоставил индивидуальному предпринимателю участок леса для заготовки по значительно заниженной цене. На данный момент расследование уголовного дела завершено (подробнее)
Фото: Константин Ившин
Наступление зимы
Ближайшая неделя в Ижевске будет холодной и снежной. Похоже, зима окончательно обосновалась на своих законных позициях. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на эту неделю (подробнее)
Фото: архив
Голосование за лучшего доктора
«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». В этом году в нем принимают участие медицинские учреждения со всей республики. Голосование за лучших врачей, передовые больницы, медицинские центры и санатории идет полным ходом. Поблагодарить своим голосом любимого доктора можете и вы (подробнее)
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