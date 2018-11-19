Компенсация за детский сад в Ижевске: правда ли, что выплат больше не будет?

Неприятные новости для родителей – с конца 2018 года им придется подтверждать право на получение компенсации за детский сад. Так, если раньше часть родительской платы на присмотр и уход возвращалась всем родителям без исключения, то теперь вступают в силу новые правила.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Так, отныне право на получение компенсации будут иметь лишь те семьи, чей среднедушевой доход на каждого члена не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. На 1 ноября размер прожиточного минимума в месяц для трудоспособного населения составляет 9 675 рублей.

– Новые изменения позволят оказывать адресную материальную поддержку семей, чей доход на каждого члена семьи ниже установленной величины прожиточного минимума, – объясняет консультант отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Удмуртии Мария Кубакова.

При этом, по данным ведомства, количество получателей компенсации может уменьшиться на 14-17%.

КАК ПОСЧИТАТЬ?

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Отметим, что сама сумма выплат не изменится: за первого ребенка в семье компенсация составит 20% от месячной суммы, за второго – 50%, за третьего и следующих – 70%. При этом на каждого ребенка необходимо будет собрать собственный пакет документов.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДЕТСКИЙ САД?

1. Собираем документы: паспорта родителей, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о браке, справки о доходах с работы за три предыдущих месяца, в том числе справка 2-НДФЛ на обоих родителей. Пишем заявление с указанием реквизитов вашего банковского счета, сведений о составе семьи и способе получения уведомления о результатах (письмо, телефонный звонок или электронная почта).

2. Подаем заявление через МФЦ или региональный портал госуслуг.

3. МФЦ передаст документы в орган местного самоуправления. Уполномоченная организация сделает все расчеты.

4. После принятия решения в течение трех рабочих дней придет ответ на почту, по телефону или письмом.

КАК ЧАСТО ПРИДЕТСЯ СОБИРАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

По словам специалистов, процедуру по сбору документов нужно будет повторять ежегодно до 1 марта. При этом, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, то компенсация будет назначена на весь год. Заявление примут только после заключения договора с детским садом и внесения родительской платы.