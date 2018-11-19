В массовом ДТП на трассе Елабуга - Пермь в Удмуртии погибла семейная пара

В субботу, 17 ноября, на участке федеральной трассы Елабуга-Пермь в Удмуртии произошла страшная авария - столкнулось пять автомобилей (три грузовых и две легковые). Погибло два человека, еще семь были госпитализированы. «Комсомольская правда» выяснила подробности произошедшего.

ТРАССУ ПЕРЕКРЫВАЛИ НА СУТКИ, ЧТОБЫ ВЫВЕЗТИ ПОКОРЕЖЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ

В тот день было очень много ДТП на дорогах республики. Тому виной ледяной дождь, который застал автомобилистов на трассах.

- Мы проезжали на том участке в восемь утра. Асфальт еще был сухой. А тут такое! - писали очевидцы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Уже к полудню дорога превратилась в каток. Семья с двумя детьми ехала домой в село Алнаши. Трасса была загружена - множество легковых и грузовых автомобилей. Как позже рассказали в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, водитель автомобиля «Лада Гранта» решил пойти на обгон, но врезался в грузовой автомобиль «Скания».

- В результате столкновения легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено Дастер». Затем грузовой автомобиль тоже оказался на встрече, где столкнулся с автомобилями КамАЗ-53212 и КамАЗ-5490, - сообщили в 1 отделе.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Видео с жуткими последствиями этой аварии уже расходится по социальным сетям. На участке дороги настоящее металлическое месиво, тут и там разбросаны куски автомобилей, груз. На место аварии направили 30 человек и 14 единиц техники от МЧС.

Еще сутки участок дороги оставался недоступным для автомобилистов - ликвидировали последствия.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- После аварии в сторону Алнаш полоса на Ижевск была занята, машины ехали по одной полосе. Днем скопилась пробка, так как убирали машины после ДТП. При этом Можгинский район обсыпали реагентами хорошо, а в Алнашском - гололед, - писали в группе МГГС.

Кроме того, что с места трагедии вывозили искореженные автомобили, кареты скорой помощи доставляли в больницы погибших и пострадавших. По официальным данным погибла семейная пара из автомобиля «Рено Дастер». Их дети - 8-летняя девочка и 14-летний мальчик - доставлены в больницу. Госпитализированы водитель «Лады Гранта» и его 33-летний пассажир, водитель «Скании» и его 31-летний пассажир - женщина и водитель автомобиля КамАЗ–53212.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

На данный момент о погибших известно не так много. Это была семья с детьми, которые добирались до дома в село Алнаши из гостей. Мальчик учится в 8 классе, девочка - во втором. Отец семейства работал в пожарно-спасательной части села Алнаши. Автомобиль, на котором ехала семейная пара, был совсем новый, не было и года.

ВАЖНО!

Уважаемые водители!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Кроме того, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе маневра он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Редакция «Комсомольской Правды» выражает соболезнования родным и близким погибших, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим!