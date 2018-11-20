«В цифровую эру». В Удмуртии презентовали новые электронные сервисы для инвалидов

Все больше государственных услуг уходят в интернет-пространство. И это не удивительно - так намного проще и быстрее можно получить помощь. Не стал исключением и Фонд социального страхования - сегодня большинство услуг, которые оказывает ведомство, можно получить удаленно, не посещая отделение Фонда. Особенное значение это имеет для людей с ограниченными возможностями.

14 ноября в региональном отделении Фонда социального страхования при поддержке «Комсомольской правды»-Ижевск» прошла презентация электронных сервисов для инвалидов.

Презентация электронных сервисов для инвалидов прошла в рамках международных Парадельфийских игр. Фото: Диля Ахмадишина

Напомним, что главная задача электронных сервисов - сделать получение социальных услуг проще и быстрее. Сегодня с их помощью можно получить консультацию юриста, рассчитать пособие в режиме онлайн, изучить информационную базу Фонда социального страхования и проверить его закупки.

Часть презентованных проектов пока проходят испытания в пилотном режиме. Один из них - электронные талоны РЖД. Так, ежегодно на средства федерального бюджета санаторно-курортное лечение получают сотни жителей Удмуртии. Теперь для получения билета им не нужно ездить к железнодорожным кассам и отстаивать долгие очереди. Инвалиду всего лишь нужно зайти на сайт РЖД, отметить галочкой льготы ФСС и оформить бесплатные проездные документы к месту лечения и обратно.

Еще один пилотный проект - мобильное приложение «Социальный навигатор». Он содержит пошаговые инструкции по всем жизненным ситуациям, связанным с ФСС. Например, рождение ребенка, получение средств реабилитации и другие. Кроме того, с его помощью можно будет найти ближайшую аптеку, которая выплачивает компенсацию по цифровой схеме. При этом приложение позволяет проложить маршрут для колясочников и проверить, насколько улицы доступны для перемещения людей с ограниченными возможностями. Также через «Социальный навигатор» можно будет вызвать волонтеров: сопроводить в поликлинику, сходить в магазин, помочь с компьютером.

Теперь в личном кабинете на сайте ФСС можно получить полную информацию, касающуюся льгот и оформления пособий, в том числе родового сертификата. Фото: Диля Ахмадишина

Помощником и собеседником пользователя станет привычная для многих «Алиса» - приложение от Яндекса. Приложение не только устроит «ликбез» и поможет понять, например, что такое «производственная травма» или на какие льготы может претендовать человек, но и расскажет, какие социальные выплаты по линии ФСС человек уже успел получить. Также приложение поможет построить короткий маршрут до нужных социальных учреждений.

Находится в разработке и сервис Цифровая схема компенсации. ФСС предлагает организовать электронное взаимодействие между точкой продажи средств реабилитации и Фондом. Информация о покупке будет сообщаться в ФСС напрямую. Необходимость в посещении инвалидом дополнительной инстанции отпадет, а срок выплаты компенсации сократится с 2 месяцев до 1 дня.

А вот некоторые сервисы уже проявили себя в работе. Например, Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН), который обеспечивает взаимодействие работника, работодателя, больницы и ФСС. Его нельзя потерять или испортить, а траты на создание и хранение бланков отсутствуют. Сегодня в Удмуртии выдано больше 20 тысяч безбумажных документов.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

14 ноября представители общественных организаций инвалидов смогли своими глазами увидеть работу новых сервисов. Однако работа по знакомству с ними продолжится.

- Мы готовы сесть за компьютеры в учебных классах и научить работе с приложениями, которые мы предоставляем. Тем, кому сложно выходить из дома, мы можем провести вебинары. От общественных организаций нужно только выразить желание. При этом старые формы предоставления услуг остаются, - пояснила заместитель управляющего региональным отделением ФСС России по Удмуртии Жанна Паршинцева. - Но если человек пришел к нам и готов научиться новому, мы уже сейчас садимся с ним за гостевой компьютер и все объясняем.

Участие в круглом столе приняла также исполнительный директор Общественного союза общественных объединений «Национальный Парадельфийский комитет России» Наталья Крель. Фото: Диля Ахмадишина

Отметим, что участие в мероприятии приняла и исполнительный директор Общественного союза общественных объединений «Национальный Парадельфийский комитет России» Наталья Крель. Она отметила, что Удмуртия является одним из лидеров среди регионов, внедряющих электронные сервисы в области социального страхования.

- Для людей с инвалидностью использование электронных устройств гораздо привычнее, чем для других. В стране очень много людей, которые годами не выходят из дома. Поэтому без средств связи не может быть мира человека с инвалидностью. Я посмотрела, каким интересом пользуется наш круглый стол - это первый показатель эффективности внедрения электронных сервисов. Вторым шагом должна стать некая экспертиза: все ли в проекте учтено, что человеку нужно. В этом смысле, тот диалог, который был сегодня - это был правильный диалог. И мне было бы очень приятно, если бы такой диалог прошел по всей стране, и мы получили обратной волной изменения, которые учитывают реальную проблему инвалидов, не учтенную в сервисах, - поделилась Наталья Крель.