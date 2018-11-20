«Мы все вышли из «Комсомолки»: сайту «KP.RU в Ижевске» исполняется 10 лет

20 ноября 2008 года начал свою работу сайт «KP.RU в Ижевске». Мы отмечаем свой первый серьезный юбилей, а значит, самое время поговорить о том, чего нам удалось достичь за эти 10 лет. Об этом рассказывает Софья Самойлова, главный редактор «Комсомольской правды»-Ижевск».

- Решение о создании сайта «KP.RU в Ижевске» было закономерным, - говорит Софья Самойлова. - Это был период, когда стремительно менялась информационная среда. Интернет развивался очень быстро, появлялись новые форматы подачи информации, что дало нам огромные возможности. В том, что касается технической платформы запуска сайта, помогала московская редакция, нашей же задачей было обеспечить ежедневное его наполнение качественными материалами. Мы с этой задачей справились, и сегодня «KP.RU в Ижевске» - один из главных новостных ресурсов города и республики, который ежемесячно посещает 400 000 пользователей.

«Комсомольская правда» - это бренд с огромной историей, который любят и которому доверяют. Фото: архив редакции

Что обеспечивает такой успех?

- В первую очередь - качество бренда и его узнаваемость, - уверена Софья Самойлова. - Бренд «Комсомольская правда» не просто популярен - ему доверяют, его любят. Во-вторых, сайт «KP.RU в Ижевске» - это действительно очень мощный ресурс, где представлено все - от новостей, развлекательных материалов и аналитики до видеороликов и радиоэфиров. Неудивительно, что наша аудитория максимально лояльна к нам. Мы судим об этом не только по статистике, но и по тому, как активно читатели вовлекаются в проекты, связанные с «Комсомольской правдой». Например, когда мы проводили «Клинику года» в 2017 году - мы получили более 40 тысяч обращений и звонков от читателей. А на «Карапузы, на старт!» в 2018 году пришли более 1500 горожан - получился настоящий праздник. И это только некоторые из проектов.

Мы любим то, что делаем

Еще один фактор успеха - команда, которая делает «Комсомольскую правду» и наполняет материалами местный раздел сайта KP.RU. Это редакторы, журналисты, дизайнеры, менеджеры по рекламе.

- Мы все вышли из «Комсомолки», - говорит Софья Самойлова. - Практически весь топ-менеджмент нашей компании в разные годы работал либо в редакции, либо в отделе рекламы «КП». Более того - «Комсомолку» читали наши родители, для многих из нас в детстве, в подростковом возрасте это было самое важное печатное издание в стране. Не удивительно, что мы по-настоящему любим то, что делаем. Это заметно, в том числе, по тому, как общаются между собой представители всех региональных редакций «КП», как они реагируют на достижения друг друга, как активно обмениваются успешным опытом. Другого такого опыта вовлеченности и искренней любви к своему бренду я не знаю.

Сегодня под брендом «Комсомольская правда» в Ижевске работают не только сайт и еженедельная газета», но и радиостанция, в эфире которой обсуждаются самые актуальные и интересные для жителей республики вопросы и темы. Фото: архив редакции

Возможности для бизнеса

Основные составляющие успеха сайта «KP.RU в Ижевске» - огромный охват аудитории, высокая степень вовлеченности читателей и доверие к бренду - сделали его чрезвычайно привлекательным для тех, кому важно рассказать о себе - в том числе, для представителей политических, деловых и бизнес-кругов.

- Сайт «Комсомольской правды» работает на самую широкую аудиторию, однако при этом мы отчетливо понимаем, что это во многом деловой ресурс, где востребованы такие направления как политика, экономика, бизнес, - говорит Софья Самойлова. - А это значит, что он интересен и представителям делового сообщества еще и как эффективная платформа для продвижения важного для них контента. Яркий пример - работа ижевской редакции «Комсомолки» на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае этого года. KP.RU был единственным ресурсом в стране, где не просто писали о событиях Форума, но и создали отдельный раздел, посвященный этому событию. В итоге у тех предприятий, политиков бизнесменов, кто входил в делегацию от Удмуртии на Форуме, была возможность рассказать о себе уже в масштабах всей страны. Обеспечили им эту возможность именно мы как партнеры федеральной «Комсомольской правды».

Сайт KP.RU - это:

125 миллионов просмотров в год

25 миллионов уникальных пользователей по миру в месяц

1-е место в рейтинге цитируемости среди сайтов категории СМИ*

1 399 000 просмотров в месяц в Ижевске

382 047 уникальных посетителей в Ижевске в месяц

Больше 20 уникальных материалов ижевской редакции ежедневно

Пользователи проводят на сайте более 2,5 минуты. Глубина просмотра - более 2,4 страницы

Несколько наших проектов

«Клиника года» Масштабный проект, в рамках которого жители Удмуртии выбирают лучшие клиники и народных врачей. Проводится при поддержке республиканского Минздрава. Фото: архив редакции

«Тур по новостройкам и загородной недвижимости» «Комсомолка» с крупнейшими застройщиками Ижевска проводит для своих читателей экскурсию по знаковым строящимся объектам. Фото: архив редакции

«Я - первоклассник!» Один из самых душевных проектов ижевской «Комсомолки» - фотоальбом, в котором собраны снимки всех первоклассников Ижевска. Фото: архив редакции

«Карапузы, на старт!» Веселый семейный праздник - состязание для самых маленьких ижевчан с ценными призами от партнеров. Фото: архив редакции

«Родники Удмуртии» Уникальная автоэкспедиция по поиску самой чистой воды в Удмуртии, организованная ижевской редакцией «Комсомольской правды». Фото: архив редакции

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