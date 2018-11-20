2018-11-20T08:40:25+03:00
Общество

Утро в Ижевске: погибшая в ДТП семейная пара, изменения в выплате компенсаций за детский сад и повышение пособия по безработице

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 20 ноября. За окном пасмурно, температура -4 градуса, ветер северный, 2-6 м/с. Такая погода ждет ижевчан сегодня на протяжении всего дня.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- В Удмуртии планируется отремонтировать 120 км автодорог (подробнее)

- ДНД «Дорожный патруль» получит почти 800 тысяч рублей (подробнее)

- Уроженка Ижевска Алина Загитова будет участвовать в финале мирового Гран-при (подробнее)

- В Удмуртии за 2019 год планируют сделать капремонт домов почти на 550 миллионов рублей (подробнее)

- Выпуск известной передачи «Следствие вели…» про Воткинск показали по ТВ (подробнее)

- Министерство обороны России ищет подрядчика для ликвидации боеприпасов на полигоне в удмуртском селе Пугачево (подробнее)

- Жителей Удмуртии просят помочь в поиске родственников бойцов, погибших во время ВОВ (подробнее)

Далее с подробностями:

ПОГИБЛА СЕМЕЙНАЯ ПАРА

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В субботу, 17 ноября, на участке федеральной трассы Елабуга-Пермь в Удмуртии произошла страшная авария – столкнулось пять автомобилей (три грузовых и две легковые). Погибло два человека, еще семь были госпитализированы. «Комсомольская правда» выяснила подробности произошедшего. (подробнее)

ВЫПЛАТ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?

Фото: архив КП

Фото: архив КП

Неприятные новости для родителей – с конца 2018 года им придется подтверждать право на получение компенсации за детский сад. Так, если раньше часть родительской платы на присмотр и уход возвращалась всем родителям без исключения, то теперь вступают в силу новые правила. (подробнее)

ТВОРЧЕСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

Фото: Владимир Исупов

Фото: Владимир Исупов

В Ижевске завершились вторые международные Парадельфийские игры. Игры проходили с 11 по 17 ноября. В них приняли участие порядка 1500 человек из 52 регионов России и 22 стран мира: Италии, Сербии, Мексики, Испании, Венгрии, Китая и других. Творческие состязания прошли в 8 видах искусств по 29 номинациям, в том числе вокальному искусству, музыкальному фольклору народов России и мира, живописи и графике, танцам, фото, радио и тележурналистике, и многим другим. Мы собрали несколько самых зрелищных фото с Игр. (подробнее)

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШЕГО ДОКТОРА

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«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Министерством здравоохранения Удмуртии запустила второй сезон проекта «Клиника года». В этом году в нем принимают участие медицинские учреждения со всей республики. Голосование за лучших врачей, передовые больницы, медицинские центры и санатории идет полным ходом. Поблагодарить своего любимого доктора можете и вы. (подробнее)

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ВЫРАСТЕТ?

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Правительство утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2019 год. С 1 января 2019 года минимальная его величина будет составлять 1,5 тысячи рублей, максимальная - 8 тысяч рублей. Таким образом, размер пособия вырастет почти вдвое. В этом году минимальная величина пособия по безработице составляет 850 рублей, а максимальная - 4,9 тысячи рублей. В постановлении также говорится, что величина пособия для признанных безработными граждан предпенсионного возраста составит от 1,5 тысячи до 11 280 рублей. (подробнее)

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