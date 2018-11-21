Утро в Ижевске: совет вспомнить голод войны, хоккейный матч без вратарей и мост через пруд

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 21 ноября. Сегодня будет -2...-4 градуса и снег, на дорогах гололедица. «Комсомолка» желает читателям бодрого утра и хорошего дня. Настраиваемся на продуктивный рабочий день и предлагаем почитать новости одной строкой:

- В Удмуртии утвердят границы с Пермским краем (продолжение).

- «Комсомольская правда» - Ижевск» продлила сроки конкурса «Я 10 лет спустя» (продолжение).

- В Ижевском зоопарке появилась новогодняя елочка (продолжение).

- Жители Ижевска сами решат, давать ли имя Александра Солженицына улице (продолжение).

- СК опубликовал видео с места инцидента в Шереметьеве (продолжение).

- В администрации Ижевска сократят 10 управлений (продолжение).

- Игра в одни ворота: в Ижевске на хоккейном матче не разрешили выходить вратарям (продолжение).

- В Ижевске вновь подняли вопрос о строительстве моста через пруд (продолжение).

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Трудно выжить на 3,5 тысячи? Вспомните голод войны!

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Именно так сенатор Совфеда Екатерина Лахова прокомментировала эксперимент депутата, который ежемесячно кормится на 3,5 тысячи рублей. В ответ на эту фразу телеведущий Владимир Соловьев предложил устраивать чиновникам экскурсии по России, чтобы они видели, как реально живут русские люди (продолжение).

Массовая замена лифтов

Массовая замена лифтов в Ижевске

До 15 февраля 2020 года в Удмуртии необходимо заменить 2500 лифтов. По подсчетам специалистов, замена одного лифта обойдется жителям в сумму от 1,6 до 1,8 миллиона рублей. Кто именно должен оплачивать работы? И что будет, если не заменить лифт? Выяснила «Комсомолка» (продолжение).

«Замуж за рубеж»

Замуж за рубеж

Жительница Ижевска Ирина нашла свою любовь за 9000 километров! Правда, перед этим ей пришлось пережить настоящие ужасы. Читайте нашу первую историю из большого проекта «Замуж за рубеж» (продолжение).

Мы отмечаем день рождения!

Сайту izh.kp.ru исполняется 10 лет!

Друзья, а у нас праздник. Сайту «KP.RU в Ижевске» исполняется 10 лет! Расскажем, с чего все начиналось, и почему сегодня этот ресурс - один из самых важных и любимых у ижевчан (продолжение).

Скажи "Спасибо" врачу, который тебе помог!

Клиника года в Удмуртии

Ежедневно врачи спасают тысячи жизней. Но порой мы не успеваем сказать им, как их труд важен для нас. Мы решили это исправить. В разделе «Спасибо, доктор!» вы можете оставить благодарность врачу, который помог вам, вашим друзьям или близким.