Утро в Ижевске: пожар в детском саду, обрушение потолка в квартире и обновление ТЭЦ-2
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 ноября, пятница. Днем в городе будет слабая метель и до -7 градусов. Мы надеемся, что конец рабочей недели вы начнете бодро и с хорошим настроением. А пока просыпаетесь, предлагаем посмотреть новости одной строкой:
О новой структуре администрации рассказал глава Ижевска (подробнее)
В бюджете Удмуртии на 2019 год заложили средства на создание единого центра оперативного реагирования (подробнее)
Александр Ожмегов покинет пост главы Ленинского района Ижевска (подробнее)
В Ижевске пьяному водителю такси, который насмерть сбил пешехода, вынесли приговор (подробнее)
В десяти соцучреждениях Ижевска не соблюдали температурный режим (подробнее)
В Удмуртии почтили память бойца из «Кречета», который погиб с Ильфатом Закировым в Чечне (подробнее)
В Ижевске откроется «Зимний пляж» (подробнее)
Далее с подробностями:
Пожар в детском саду
В Ижевске на улице Ильфата Закирова произошел пожар в детском саду. В четверг, 29 ноября, поступило сообщение о том, что из подвала валит густой дым (подробнее).
Фото: Ксения Ипатова
Обновление ТЭЦ-2
В ближайшие годы группа «Т Плюс» может инвестировать порядка 5 млрд руб. в модернизацию оборудования ТЭЦ-2 в столице Удмуртии. Также в компании рассматривают возможность взять в концессию муниципальные сети (подробнее).
Фото: twitter.com/brechalov
Рухнувший потолок в квартире
В одной из ижевских квартир обрушился потолок . Здание даже не признано аварийным (подробнее).
Фото: Dmitriy Khalyavin
Гонка на упряжках
В Удмуртии пройдет ежегодная гонка на собачьих упряжках «Январская метель 2019». В прошлом году в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Удмуртии и соседних регионов (подробнее).
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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