Утро в Ижевске: пожар в детском саду, обрушение потолка в квартире и обновление ТЭЦ-2

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 ноября, пятница. Днем в городе будет слабая метель и до -7 градусов. Мы надеемся, что конец рабочей недели вы начнете бодро и с хорошим настроением. А пока просыпаетесь, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

О новой структуре администрации рассказал глава Ижевска (подробнее)

В бюджете Удмуртии на 2019 год заложили средства на создание единого центра оперативного реагирования (подробнее)

Александр Ожмегов покинет пост главы Ленинского района Ижевска (подробнее)

В Ижевске пьяному водителю такси, который насмерть сбил пешехода, вынесли приговор (подробнее)

В десяти соцучреждениях Ижевска не соблюдали температурный режим (подробнее)

В Удмуртии почтили память бойца из «Кречета», который погиб с Ильфатом Закировым в Чечне (подробнее)

В Ижевске откроется «Зимний пляж» (подробнее)

Далее с подробностями:

Пожар в детском саду

В Ижевске на улице Ильфата Закирова произошел пожар в детском саду. В четверг, 29 ноября, поступило сообщение о том, что из подвала валит густой дым (подробнее).

Фото: Ксения Ипатова

Обновление ТЭЦ-2

В ближайшие годы группа «Т Плюс» может инвестировать порядка 5 млрд руб. в модернизацию оборудования ТЭЦ-2 в столице Удмуртии. Также в компании рассматривают возможность взять в концессию муниципальные сети (подробнее).

Фото: twitter.com/brechalov

Рухнувший потолок в квартире

В одной из ижевских квартир обрушился потолок . Здание даже не признано аварийным (подробнее).

Фото: Dmitriy Khalyavin

Гонка на упряжках

В Удмуртии пройдет ежегодная гонка на собачьих упряжках «Январская метель 2019». В прошлом году в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Удмуртии и соседних регионов (подробнее).

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

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