Итоги недели в Ижевске: массовая замена лифтов, гибель семейной пары и школьник-герой

Эта неделя выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ:

- В Удмуртии планируется отремонтировать 120 км автодорог (подробнее)

- Жители Ижевска решат, давать ли имя Александра Солженицына улице (подробнее).

- В Удмуртии за 2019 год планируют сделать капремонт домов почти на 550 миллионов рублей (подробнее)

- Министерство обороны России ищет подрядчика для ликвидации боеприпасов на полигоне в удмуртском селе Пугачево (подробнее)

- Выпуск известной передачи «Следствие вели…» про Воткинск показали по ТВ (подробнее)

- В администрации Ижевска сократят 10 управлений (подробнее)

- В Ижевске вновь подняли вопрос о строительстве моста через пруд (подробнее)

- В Удмуртии утвердят границы с Пермским краем (подробнее)

- Уроженка Ижевска Алина Загитова будет участвовать в финале мирового Гран-при (подробнее)

- Студентка из Удмуртии стала победительницей международного конкурса «Татар кызы – 2018» (подробнее)

С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Погибла семейная пара

В субботу, 17 ноября, на участке федеральной трассы Елабуга-Пермь в Удмуртии произошла страшная авария – столкнулось пять автомобилей (три грузовых и две легковые). Погибло два человека, еще семь были госпитализированы. «Комсомольская правда» выяснила подробности произошедшего (подробнее)

Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии

Массовая замена лифтов

До 15 февраля 2020 года в Удмуртии необходимо заменить 2500 лифтов. По подсчетам специалистов, замена одного лифта обойдется жителям в сумму от 1,6 до 1,8 миллиона рублей. Кто именно должен оплачивать работы? И что будет, если не заменить лифт? Выяснила «Комсомолка» (подробнее)

Фото: архив

Выплат больше не будет?

Неприятные новости для родителей – с конца 2018 года им придется подтверждать право на получение компенсации за детский сад. Так, если раньше часть родительской платы на присмотр и уход возвращалась всем родителям без исключения, то теперь вступают в силу новые правила (подробнее)

Фото: архив

Зависимость формируется одинаково

Недавно на сессии Госсовета Удмуртии приняли закон, который запретил продажу вейпов несовершеннолетним. Таким образом, их, по сути, приравняли к сигаретам. О том, как именно формируется зависимость от устройств и чем она опасна, рассказали главврач Республиканского наркодиспансера Татьяна Карлова и зампредседателя Госсовета УР, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова (подробнее)

Фото: pixabay.com

Школьник-герой

21 ноября в Ижевске наградили 15-летнего Игоря Баля. 9 ноября 2017 года, во время страшной трагедии, взрыва бытового газа в доме на Удмуртской, подросток спас из-под завалов 10 детей. О его подвиге стало известно случайно (подробнее)