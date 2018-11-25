Обзор ДТП в Ижевске и Удмуртии: массовая авария, столкновение на трамвайных путях и спасение чудом

19 НОЯБРЯ

На дороге Воткинск – Чайковский в Воткинском районе автомобиль «Фольксваген» врезался в автобус ПАЗ. 31-летний водитель машины не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где и врезался в общественный транспорт. Пострадал водитель легковушки. По предварительным данным, водитель автомобиля уснул за рулем.

21 НОЯБРЯ

21 ноября.

В Ижевске на перекрестке улиц Советская и Пушкинская автомобиль ВАЗ-21140 врезался в «Ладу Гранта». Далее, «Лада» столкнулась с автомобилем «Мазда». В результате аварии пострадала 42-летняя пассажирка «Лады». Госпитализация не потребовалась.

21 ноября.

Еще одно ДТП произошло на соседнем перекрестке – Советская-Карла Маркса. Там столкнулись иномарка и «Жигули». Движение трамваев заморозили на 30 минут. В отечественном автомобиле находилась женщина, которую везли в больницу. В итоге ее с травмами госпитализировали.

22 НОЯБРЯ

22 ноября.

Почти в час ночи на улице Красноармейской в Ижевске автомобиль Daewoo врезался в ВАЗ. Изначально было известно, что пострадало два ребенка: 13-летний мальчик и 12-летняя девочка. Затем, в полиции Ижевска уточнили данные и рассказали о предварительной причине произошедшего.

24 НОЯБРЯ

24 ноября.

На дороге Ижевск – Нылга произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями и трактором, груженным бревнами. В результате столкновения стволы буквально проткнули легковушку. Чудом никто из людей не пострадал.