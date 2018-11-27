Утро в Ижевске: установка елки на Центральной площади, похолодание до -22 и задержание пьяного водителя

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 ноября, вторник. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. Днем до -5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В некоторых домах по улице Школьной в Ижевске временно отключат воду (подробнее)

В Ижевске в пожаре погиб 44-летний рабочий (подробнее)

Гостиницу в здании бывшего Индустриального техникума Ижевска планируют открыть весной 2019 (подробнее)

Ижевск оказался в списке городов с высоким качеством жизни населения (подробнее)

Далее с подробностями:

ПРАЗДНИК БЛИЗКО!

В Ижевске 26 ноября на Центральной площади начали устанавливать главный символ Нового года – елку. На сегодняшний момент рабочие установили основу: металлические конструкции (столб и ветки) (подробнее).

Фото: Диля Ахмадишина

ПОХОЛОДАНИЕ

В Ижевске в первой половине недели прогнозируют снегопады. В четверг снегопады уменьшатся, поднимется ветер и придет арктический холод до -22 градусов (подробнее).

Фото: архив КП

ЗАДЕРЖАЛИ

26 ноября в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртии позвонил гражданин и сообщил, что по Воткинскому шоссе едет автомобиль «Лада-Веста», который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудниками ДПС был задержан 43-летний водитель такси, который был пьян. При задержании мужчина не оказал сопротивления, пояснил, что выпил «всего лишь» 100 граммов и хотел доехать до дома (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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