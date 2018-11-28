2018-11-28T13:49:29+03:00
Общество

Свежесть, качество, приемлемая цена: где ижевчане могут перекусить вкусно и недорого

Деловые обеды и дружеские встречи в кафе SPAR
Мария МЕРЗЛЯКОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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SPAR - крупнейшая в мире сеть супермаркетов. Это больше 13 700 магазинов в 36 странах мира. В них можно не только закупиться продуктами, а еще и полноценно перекусить, не выходя за пределы торгового зала. В супермаркетах SPAR* в ТЦ «Аврора парк», В ТЦ «Гранат», в EUROSPAR* на ул. 9 Января, 219а работают кафетерии и кафе.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Кафетерий - идеальное место для завтрака, обеда или позднего ужина. Например, к утреннему кофе здесь получится подать все, что захочется даже самым капризным гурманам. Салаты, выпечка, товары с витрин магазина - покупатель может взять это с собой, а может перекусить в уютном «уголке».

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Самый популярный продукт кафетерия - шаурма. Она самая первая улетает с витрин. На втором месте - ватрушки с картошкой. У нас даже есть постоянные клиенты - работники соседнего магазина - они приходят специально за ними. Покупатели очень любят нашу выпечку, - говорит пекарь Марина Пермякова.

За один день здесь продают 600 штук мучных изделий. С популярностью выпечки могут поспорить только салаты. В кафе их продают по 45-50 кг за сутки.

Кафе SPAR - это идеальное место для проведения обедов, дружеских встреч. Поэтому повара трудятся не покладая рук.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Начиная с 9 утра к нам приходят на завтрак. Есть посетители, которые приходят три раза в день: на завтрак, обед и ужин. И, например, приходят на ужин всей семьей. У нас очень большой ассортимент, поэтому каждый найдет здесь что-то для себя. Особым спросом у нас пользуются супы-пюре, - говорит повар Жанна Бектемирова.

- Кафе очень выручает в обед, когда нужно быстренько перекусить. Бывает, засиживаюсь за работой и не успеваю в столовую к обеденному времени. А здесь еда никогда не кончается. Можно полноценно поесть даже вечером. При необходимости, можно взять еду с собой, если не будет времени приготовить дома, - говорит посетительница кафе Алина Черницына. - Есть доверие к этому месту. Давно хожу, много людей с работы здесь обедает, плохих отзывов не было никогда.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Несмотря на постоянные наплывы посетителей, сотрудники не забывают следить за чистотой. Например, холодильники и печи чистят в конце рабочего дня, а столы в зале после каждого клиента дезинфицируют специальными средствами.

- Продукты привозят ежедневно, готовим только из свежего. Это миф, что в кафе при супермаркете используют товары с полок магазина, у которых заканчивается срок годности. Просроченное мы сразу списываем, - говорит заведующая кулинарным производством сети супермаркетов EUROSPAR Лариса Каирова. - То, что не успели продать за день, обратно в холодильник уже не попадает. Нереализованную продукцию забирает приют для животных.

- Кафе SPAR всегда выручает в трудную минуту. Мне очень нравится здесь большой выбор: от нарезки фруктов до различных десертов. Из-за работы очень часто не успеваю нормально пообедать или приготовить сам. А здесь можно очень вкусно перекусить и по приемлемым ценам, - поделился посетитель Алексей Иванов.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Вкусные, свежие и полноценные блюда ждут посетителей в кафе и кафетерии SPAR каждый день.

На правах рекламы.

*Спар, Евроспар

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