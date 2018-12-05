В Ижевске 2-летний ребенок умер в больнице на руках отца

Конец года для семьи Петровых (имена изменены. – Прим. ред.) – непростое время. Год назад их двухлетний сын Степан сильно заболел. Спасти его, к несчастью, не удалось - мальчик «сгорел» буквально за несколько дней. В случившемся обвиняется один из врачей, которые наблюдали ребенка…

НАЧАЛ СИНЕТЬ И ЗАДЫХАТЬСЯ

Эти страшные события происходили перед самым Новым годом. 30 декабря 2017 года у двухлетнего Степки резко поднялась температура, мальчика начало знобить. По словам прокуратуры Устиновского района Ижевска, обеспокоенные родители бросились в поликлиники, на сбор анализов. 6 января мама привела сына на прием в городскую больницу.

- После осмотра врач-инфекционист прописала мальчику амбулаторное лечение. Хотя, как уже потом было установлено следствием, ребенка следовало отправить на рентген, по результатам которого и госпитализировать, - сообщили в прокуратуре.

В этой части истории возникает целый ряд вопросов. Почему врач не отправила ребенка на диагностику? И почему не взяла от мамы письменный отказ от госпитализации, как того требует федеральный закон?* Ответов пока нет.

Известно, что после приема семья благополучно уехала домой. Однако уже 7 января Петровы вновь обратились в больницу – уже в другую.

- Во время приема ребенку стало плохо. На руках у отца он начал синеть, задыхаться. Мама пыталась что-то сделать, позвать врачей на помощь. Но мальчика не успели спасти, он умер, - сообщили в прокуратуре.

В отношении врача-инфекциониста, который осматривал малыша 6 января, было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ноябре дело было передано в суд. В случае, если специалиста признают виновным, ему грозит до трех лет колонии.

ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ МНОГО ВОПРОСОВ

Есть и другая сторона дела. В частности, как рассказали в больнице, мальчик с рождения часто болел вирусными и гнойничковыми заболеваниями. И участковый педиатр должна была постоянно наблюдать его, проводить диспансеризацию, обследовать на инфекции, которыми он мог болеть с рождения.

- Участковый педиатр в свое время, упустила эти моменты, что и привело постепенно к такому печальному исходу. С октября 2017 года ребенка вообще не обследовали, не проводили анализов, - рассказали в больнице.

По словам специалиста, вопросы возникают и к работе врачей в поликлинике, к которой прикреплен мальчик. Почему там не обратили внимание на его состояние в течение его жизни? Почему его не обследовали? Почему родители не вызывали бригаду скорой медицинской помощи домой при ухудшении состояния ребенка 7 января? Означает ли это, что ухудшение наступило утром того дня?

- Кроме того, 5 января малышу был назначен антибиотик. А, как мы знаем, его эффективность оценивается в течение 48 часов. Поэтому 6 января, когда у него нормализовалась температура, отсутствовали одышка и кашель, можно было говорить об эффективности лечения антибиотиками. Согласно федеральных клинических рекомендаций по пневмонии экстренных показаний для госпитализации 6 января не было, - поясняет представитель больницы.

Еще возникает вопрос. 7 января, когда родители с мальчиком пришли на прием в другую больницу, там врачи увидели, что у него началась одышка, вызвали скорую помощь.

- Но никто не оказывал ему неотложную помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи. Просто оставили его в кабинете неотложной помощи и ушли в соседний кабинет! Почему ничего не сделали? Эксперты, в рамках расследования уголовного дела, написали, что это не привело к ухудшению состояния ребенка. Что они имели в виду? Что можно не оказывать помощь? Положить ребенка на кушетку и ждать, пока умрет? Впоследствии, во время судебных разбирательств, мы еще раз зададим все эти вопросы и предоставим документы, - заключили в больнице.

*Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ»

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