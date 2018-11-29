2018-11-29T10:31:19+03:00
Общество

Утро в Ижевске: решенный вопрос роста пенсий, спасание потерявшейся девочки и ремонт национальной библиотеки

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 29 ноября, четверг. Сегодня будет небольшой снег, температура -13...-15 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Ижевчанка, ставшая донором для ребенка, приняла участие в ток-шоу «Прямой эфир» (продолжение).

- Путин заявил, что пенсии будут расти (продолжение).

- На восстановление национальной библиотеки Удмуртии выделят почти 390 миллионов рублей (продолжение).

- Жителя Ижевска наказали за группу в «ВКонтакте», где публиковались интимные фото детей (продолжение).

- В Удмуртии потерявшейся девочке помогли сотрудники ДПС (продолжение).

- Минэкономики Удмуртии будет курировать туризм (продолжение).

- Ижевск готовится к приезду Деда Мороза из Великого Устюга (продолжение).

Далее с подробностями:

Путешествие в Новый год!

Куда поехать в новогодние каникулы?

Куда поехать в новогодние каникулы?

Оставаться в Удмуртии, чтобы встретить Новый год, совсем не обязательно. Мы расскажем, куда можно отправиться на новогодние каникулы с родными или друзьями, и что интересного там можно увидеть (продолжение).

Стоматолог стал штурманом на гонках

Стоматолог стал штурманом

Стоматолог стал штурманом

33-летний Александр Чернов работает стоматологом в обычной поликлинике. Но стоит только наступить выходным, как строгий врач снимает белый халат, облачается в шлем и защитный костюм и отправляется кататься на квадроциклах (продолжение).

Скажи спасибо врачу, который тебе помог!

Клиника года в Удмуртии!

Клиника года в Удмуртии!

Ежедневно врачи спасают тысячи жизней. Но порой мы не успеваем сказать им, как их труд важен для нас. Мы решили это исправить. В разделе «Спасибо, доктор!» вы можете оставить благодарность врачу, который помог вам, вашим друзьям или близким.

Яндекс такси выбирает Volkswagen!

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Компания «Автофлот» - официальный партнер «Яндекс такси» - заключила договор с официальным дилером Volkswagen «ИТС-Авто» на покупку 20 автомобилей Polo в комплектации Conceptline для «Яндекс Такси».

«Автофлот» - официальный партнер «Яндекс Такси» в 4 городах России. Проект был запущен в 2015 году, в данный момент на балансе компании более 150 собственных автомобилей.

«ИТС-Авто» - единственный официальный дилер Volkswagen в Удмуртии. Автомобили Volkswagen отличаются качеством, великолепными характеристиками и высоким комфортом.

Именно поэтому у компании «ИТС-Авто» есть верные поклонники и почитатели даже за пределами Удмуртской Республики.

«ИТС-Авто» выяснил у Александра Сергеева (директора по развитию компании «Автофлот»), в чем преимущество выбора марки Volkswagen.

- Почему из всех марок автомобилей вы выбрали именно Volkswagen?

- Volkswagen «берет» своей честностью и надежностью, поэтому выбор пал на эту марку автомобилей.

- Насколько нам известно, у вас была поездка в Москву на автомобиле Volkswagen Polo, можете поделиться своими впечатлениями?

- Да, верно. Так вышло, что решено было ехать на новом автомобиле Polo, а ехали мы на МЕФТ ( МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ «ТАКСИ»). Этот небольшой «автомобильчик» удивил! Быстрый, устойчивый, на скорости 150 км/ч «шел» уверенно! Пробки мы объезжали по грунтовой дороге и даже тут автомобиль не подвел, неожиданностью стала и аудиоподготовка: четкая, с отличным, как в студии, звучанием.

- Если сравнивать с другими бюджетными автомобилями, что вы можете выделить в Volkswagen Polo?

- Я бы отметил стойкость на российских дорогах! 3-летний Volkswagen Polo даже с побегом 300 000 км вне конкуренции с другими автомобилями своего класса! Также удивляет приятная цена. По соотношению «цена-качество» - Volkswagen Polo на 1 месте, а этот фактор очень важен для бизнеса. «Одноклассники» Polo остались неконкурентоспособными.

Для меня Volkswagen Polo стал самым экономичным автомобилем. Например, на трассе при средней и выше скоростях расход составил 5 литров, а на городских дорогах экономичный расход удивляет не меньше, что немаловажно для деятельности такси!

К слову, мы не останавливаемся на 20 автомобилях и будем дальше сотрудничать с официальным дилером Volkswagen «ИТС-Авто» как со стабильным партнером, предлагающим высококачественный продукт!

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