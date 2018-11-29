На больничный – без бумаг

Все больше государственных услуг уходят в интернет-пространство. И это не удивительно – так намного проще и быстрее можно получить помощь. Не стал исключением и Фонд социального страхования – сегодня большинство услуг, которые оказывает ведомство, можно получить удаленно, буквально не выходя из дома. Особое значение это имеет для людей с ограниченными возможностями.

Этому и был посвящен круглый стол, который прошел в Ижевске в рамках Вторых Международных парадельфийских игр.

По словам заместителя управляющего региональным отделением ФСС по Удмуртской Республике Жанны Паршинцевой, главная задача Фонда – упростить и ускорить получение социальных услуг. Сегодня с помощью электронных сервисов можно получить консультацию юриста, самостоятельно рассчитать пособие, изучить информационно-правовую базу Фонда социального страхования и проверить его закупки.

Один из сервисов, которым уже воспользовались больше 20 тысяч жителей Удмуртии, Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН).

Его преимущество перед бумажным листком в том, что его нельзя потерять или испортить, а расходы на создание и хранение бланков отсутствуют.

Сервис работает таким образом: медицинская организация, при письменном согласии больного, в специальной программе заполняет электронный листок нетрудоспособности и сообщает его номер пациенту. Тот может увидеть его в своем личном кабинете на официальном ведомственном сайте http://cabinets.fss.ru. При закрытии больничного, врач удостоверяет листок нетрудоспособности своей электронной подписью, а также электронной подписью медицинской организации. Работник сообщает номер листка работодателю, который в своем личном кабинете увидит всю необходимую информацию для расчета пособия.

Как видим, интернет экономит людям время, избавляет от необходимости ходить по разным учреждениям, стоять в очередях. Выписка больничных листков в электронной форме позволяет экономить то, чего всегда не хватает врачу - драгоценное время.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

- Мы готовы сесть за компьютеры в учебных классах и научить работе с приложениями, которые мы представляем. Для тех, кому сложно выходить из дома – мы можем провести вебинары. От общественных организаций нужно только желание. При этом старые формы предоставления услуг остаются, - пояснила заместитель управляющего региональным отделением ФСС по Удмуртии Жанна Паршинцева. – Но, если человек пришел и готов научиться новому, мы уже сейчас садимся с ним за гостевой компьютер и все объясняем.

Сейчас разработчики вносят коррективы в новые приложения, приглашая к комплексному обсуждению работы сервисов всеми социальными партнерами. При этом специалисты Фонда готовы принять и учесть пожелания и замечания пользователей услуг – новшества должны быть удобны для всех пользователей.