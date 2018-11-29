«В цифровую эру»: за пособиями, льготами, больничным

ПРОЩЕ, УДОБНЕЕ, БЫСТРЕЕ

По словам заместителя управляющего региональным отделением ФСС по Удмуртской Республике Жанны Паршинцевой, главная задача Фонда – упростить и ускорить получение социальных услуг. Сегодня с помощью электронных сервисов можно получить консультацию юриста, самостоятельно рассчитать пособие, изучить информационно-правовую базу Фонда социального страхования и проверить его закупки.

Часть презентованных проектов пока проходят испытания в пилотном режиме. Один из них – электронные талоны РЖД. Так, ежегодно на средства федерального бюджета санаторно-курортное лечение получают сотни жителей Удмуртии. Теперь для получения билета им не обязательно ездить в железнодорожную кассу.

Взаимодействие ФСС и РЖД будет осуществляется при помощи электронных талонов, а для получения бесплатных проездных документов достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД.

Раньше льготники сначала получали путевку в санаторий, затем получали талон и после этого шли на вокзал. Теперь в информационной базе РЖД появляются данные о нем напрямую от ФСС. Это очень удобно, ведь часто данными льготами пользуются люди, чье здоровье не позволяет отстаивать очереди и совершать многочисленные визиты по учреждениям.

Если льготник не дружит с интернетом, то он может просто предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не нужны.

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК

Еще один пилотный проект Фонда – мобильное приложение «Социальный навигатор».

Это путеводитель с информацией о всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд для людей с инвалидностью, семей с детьми, заболевших, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бесплатное приложение можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство Android или iOS

Он содержит пошаговые инструкции по всем жизненным ситуациям, связанным с ФСС. Например, рождение ребенка, получение средств реабилитации и другие. Кроме того, с его помощью можно будет найти ближайшую аптеку, которая выплачивает компенсацию по цифровой схеме. При этом приложение позволяет проложить маршрут для колясочников и проверить, насколько улицы доступны для перемещения людей с ограниченными возможностями. Также через «Социальный навигатор» можно будет вызвать волонтеров: сопроводить в поликлинику, сходить в магазин, помочь с компьютером.

Помощником и собеседником пользователя станет привычная для многих «Алиса» - приложение от Яндекса. Навык «Помощник ФСС» не только устроит «ликбез» и поможет понять, например, что такое «производственная травма» или на какие льготы может претендовать человек, но и расскажет, какие социальные выплаты по линии ФСС человек уже успел получить. Также приложение поможет построить короткий маршрут до нужных социальных учреждений.

Находится в разработке и сервис Цифровая схема компенсации. ФСС предлагает организовать электронное взаимодействие между точкой продажи средств реабилитации и Фондом. Информация о покупке будет сообщаться в ФСС напрямую. Необходимость в посещении инвалидом дополнительной инстанции отпадет, а срок выплаты компенсации сократится с 2 месяцев до 1 дня.

БОЛЬНИЧНЫЙ – БЕЗ БУМАГ

А вот некоторые сервисы уже проявили себя в работе. Например, Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН), который обеспечивает взаимодействие работника, работодателя, больницы и ФСС. Его нельзя потерять или испортить, а расходы на создание и хранение бланков отсутствуют.

Сервис работает таким образом: медицинская организация, при письменном согласии больного, в специальной программе заполняет электронный листок нетрудоспособности и сообщает его номер пациенту. Тот может увидеть его в своем личном кабинете на официальном ведомственном сайте http://cabinets.fss.ru. При закрытии больничного, врач удостоверяет листок нетрудоспособности своей электронной подписью, а также электронной подписью медицинской организации. Работник сообщает номер листка работодателю, который в своем личном кабинете увидит всю необходимую информацию для расчета пособия.

Услуга настолько удобна, что ей воспользовались уже больше 20 тысяч жителей Удмуртии. Ведь интернет экономит людям время, избавляет от необходимости ходить по разным учреждениям, стоять в очередях. Выписка больничных листков в электронной форме позволяет экономить то, что всегда не хватает врачу - драгоценное время.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

- Мы готовы сесть за компьютеры в учебных классах и научить работе с приложениями, которые мы представляем. Для тех, кому сложно выходить из дома – мы можем провести вебинары. От общественных организаций нужно только выражение желания. При этом старые формы предоставления услуг остаются, - пояснила заместитель управляющего региональным отделением ФСС по Удмуртии Жанна Паршинцева. – Но, если человек пришел и готов научиться новому, мы уже сейчас садимся с ним за гостевой компьютер и все объясняем.

Участие в круглом столе приняла и исполнительный директор Общественного союза общественных объединений «Национальный Парадельфийский комитет России» Наталья Крель. Она отметила, что Удмуртия является одним из лидеров среди регионов, внедряющих электронные сервисы в области социального страхования.

- Для людей с инвалидностью использование электронных устройств гораздо привычнее, чем для других. В стране очень много людей, которые годами не выходят из дома. Поэтому без средств связи не может быть мира человека с инвалидностью. Я посмотрела, каким интересом пользуется наш круглый стол – это первый показатель эффективности внедрения электронных сервисов. Вторым шагом должна стать некая экспертиза: все ли в проекте учтено, что человеку нужно. В этом смысле, тот диалог, который был сегодня – это был правильный диалог. И мне было бы очень приятно, если бы такой диалог прошел по всей стране, и мы получили обратной волной изменения, которые учитывают реальную проблему инвалидов, не учтенную в сервисах, - поделилась Наталья Крель.

Сейчас разработчики вносят коррективы в новые приложения, приглашая к комплексному обсуждению работы сервисов всеми социальными партнерами. При этом специалисты Фонда готовы принять и учесть пожелания и замечания пользователей услуг – новшества должны быть удобны для всех пользователей.