На путь исправления. В Ижевске собака наркоторговцев ловит преступников

Знакомьтесь – это ротвейлер Василиса. У этой собачки очень интересная судьба. Раньше она жила с хозяйкой, которая совершала преступления. Но после визита полицейских ее жизнь изменилась кардинально.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Василиса уже патрулировала город в большие праздники. Фото: Сергей Грачев

Вернемся в 2015 год. Тогда задержали 33-летнюю неработающую уроженку Кировской области, снимавшую квартиру в Ижевске, которая занималась наркоторговлей.

При обысках нашли и трехлетнего ротвейлера. Она была дрессированной, спокойной и настолько дружелюбной, что оставлять ее на произвол судьбы у полицейских просто не поднялась рука. Решили отправить ее в кинологический центр МВД по республике – возможно, удастся найти ей новую семью. Однако после специалисты решили, что этой собаке можно доверить службу в полиции.

ВМЕСТЕ – НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Каждый день она тренируется в Центре, но любит и поиграть. Например, с маленьким мячиком. Фото: Сергей Грачев

Конечно, прежде чем поступить на службу, прекрасной Василисе провели настоящее тестирование. Ведь по словам специалистов, животное, поступающее на службу, должно быть привыкшим к людям, окружающей обстановке. Например, если кто-то громко хлопнет в ладоши, собака не должна пугаться. Все-таки четвероногие помощники выполняют обязанности по охране общественного порядка, и такие раздражители встречаются на каждом шагу.

Иногда бывает и такое, что Эльмира забирает Василису домой. Но только с разрешения руководства. Фото: Сергей Грачев

- После прохождения испытаний Василису закрепили за сотрудником полиции, - рассказывает Алексей Широбоков, начальник ЦКС МВД по Удмуртии. - Несколько лет они работали в паре – охраняли общественный порядок во время Дня Победы, Дня Труда и других крупных праздников, в будние дни патрулировали улицы Ижевска.

Несмотря на дружелюбный характер, Василиса сурова к преступникам. Фото: Сергей Грачев

Но в августе 2018 года сотрудник-кинолог вышел на пенсию, и Василиса стала напарником молодого кинолога Эльмиры Нуриевой. Сейчас они уже привыкли друг к другу, вместе учатся и изучают что-то новое.

Вместе с хозяйкой Эльмирой. Фото: Сергей Грачев

- В день Василиса съедает около двух литров каши. По характеру она очень игривая, но в то же время жесткая. В принципе, порода обязывает быть суровой, - рассказывает Эльмира Нуриева, полицейский (кинолог) 1 отделения взвода (кинологической службы) полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ижевску.

В январе Василиса с хозяйкой поедут в Уфимскую школу по подготовке специалистов-кинологов за новыми знаниями.

СЧАСТЛИВОЕ СПАСЕНИЕ

А это Ника. Сотрудники Центра нашли ее в мусорке. Фото: Сергей Грачев

Такой случай для кинологического центра МВД Удмуртии – далеко не редкость. Сюда иногда попадают собаки не из специальных питомников, а буквально с улицы. Еще один пример - лабрадор Ника. Восемь лет назад сотрудники полиции нашли ее на помойке. До встречи с полицейскими собаке жилось несладко – ее избивали, и мордочка Ники была сильно изранена.

Скоро она пойдет на пенсию. Хозяин заберет Нику к себе домой. Фото: Сергей Грачев

- Ника – наша гордость! Она неоднократно бывала в командировках на Северном Кавказе, находила схроны взрывчатых веществ, оружия. А нынче она уже пойдет на пенсию, - рассказывает Алексей Широбоков, пока Ника любовно облизывает его лицо.

Больше всего в центре работают немецких и бельгийских овчарок, меньше ротвейлеров и лабрадоров. Есть даже спаниель и ризеншнауцер.

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