2018-12-06T13:56:06+03:00
Общество

Утро в Ижевске: 20 миллиардов на развитие города, предложение дорог для ремонта жителями республики и строительство центра единоборств

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 3 декабря, понедельник. Сегодня будет небольшой снег, температура -5...-7 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Внимание! В Ижевске пройдет плановая проверка системы оповещения (продолжение)

- Незаконную свалку биологических отходов обнаружили в Ижевске. Сейчас образцы проверяют на наличие сибирской язвы (продолжение)

- В Воткинске объявили карантин (продолжение)

- Следователи прокомментировали смерть двух женщин и ребенка в Глазове (продолжение)

- Из наркопритона в ряды сотрудников полиции. И это не сюжет западного сериала, а такая ижевская действительность (продолжение)

- В Ижевск уже прибыл новенький состав двухэтажного поезда. Наш журналист побывала внутри вагонов (продолжение)

- Медведев пообещал расширить возможности использования маткапитала (продолжение)

- Нужно ли покупать пенсионные баллы и как это правильно сделать (продолжение)

Далее с подробностями:

20 млрд для развития Ижевска

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Десятки миллиардов рублей инвестиций требуются Ижевску для развития. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев после заседания инвестиционного совета в прошедшую пятницу (подробнее)

Жители Удмуртии смогут предложить свои варианты дорог для ремонта

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

13 декабря в Миндортрансе Удмуртии пройдут общественные обсуждения в рамках подготовки к реализации нового национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (подробнее)

Центра единоборств все-таки не будет

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Будущее ижевского кинотеатра «Аврора» вновь оказалось под вопросом. Инвесторы в лице спортивной школы «Нефтяник» и федерации бокса Удмуртии отказались вкладывать туда деньги и строить на базе здания центр единоборств. (подробнее)

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