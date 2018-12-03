Утро в Ижевске: 20 миллиардов на развитие города, предложение дорог для ремонта жителями республики и строительство центра единоборств
Доброе утро, Ижевск! На календаре 3 декабря, понедельник. Сегодня будет небольшой снег, температура -5...-7 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:
- Внимание! В Ижевске пройдет плановая проверка системы оповещения(продолжение)
- Незаконную свалку биологических отходов обнаружили в Ижевске. Сейчас образцы проверяют на наличие сибирской язвы(продолжение)
- В Воткинске объявили карантин(продолжение)
- Следователи прокомментировали смерть двух женщин и ребенка в Глазове(продолжение)
- Из наркопритона в ряды сотрудников полиции. И это не сюжет западного сериала, а вполне себе такая ижевская действительность(продолжение)
- В Ижевск уже прибыл новенький состав двухэтажного поезда. Наш журналист побывала внутри вагонов(продолжение)
- Медведев пообещал расширить возможности использования маткапитала(продолжение)
- Нужно ли покупать пенсионные баллы и как это правильно сделать(продолжение)
Далее с подробностями:
20 млрд для развития Ижевска
Фото: Сергей Грачев
Десятки миллиардов рублей инвестиций требуются Ижевску для развития. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев после заседания инвестиционного совета в прошедшую пятницу(подробнее)
Жители Удмуртии смогут предложить свои варианты дорог для ремонта
Фото: Сергей Грачев
13 декабря в Миндортрансе Удмуртии пройдут общественные обсуждения в рамках подготовки к реализации нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"(подробнее)
Центра единоборств все-таки не будет
Фото: Сергей Грачев
Будущее ижевского кинотеатра "Аврора" вновь оказалось под вопросом. Инвесторы в лице спортивной школы "Нефтяник" и федерации бокса Удмуртии отказались вкладывать туда деньги и строить на базе здания центр единоборств. (подробнее)
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