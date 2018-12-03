Утро в Ижевске: 20 миллиардов на развитие города, предложение дорог для ремонта жителями республики и строительство центра единоборств

Доброе утро, Ижевск! На календаре 3 декабря, понедельник. Сегодня будет небольшой снег, температура -5...-7 градусов. «Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Внимание! В Ижевске пройдет плановая проверка системы оповещения(продолжение)

- Незаконную свалку биологических отходов обнаружили в Ижевске. Сейчас образцы проверяют на наличие сибирской язвы(продолжение)

- В Воткинске объявили карантин(продолжение)

- Следователи прокомментировали смерть двух женщин и ребенка в Глазове(продолжение)

- Из наркопритона в ряды сотрудников полиции. И это не сюжет западного сериала, а вполне себе такая ижевская действительность(продолжение)

- В Ижевск уже прибыл новенький состав двухэтажного поезда. Наш журналист побывала внутри вагонов(продолжение)

- Медведев пообещал расширить возможности использования маткапитала(продолжение)

- Нужно ли покупать пенсионные баллы и как это правильно сделать(продолжение)

Далее с подробностями:

20 млрд для развития Ижевска

Фото: Сергей Грачев

Десятки миллиардов рублей инвестиций требуются Ижевску для развития. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев после заседания инвестиционного совета в прошедшую пятницу(подробнее)

Жители Удмуртии смогут предложить свои варианты дорог для ремонта

Фото: Сергей Грачев

13 декабря в Миндортрансе Удмуртии пройдут общественные обсуждения в рамках подготовки к реализации нового национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"(подробнее)

Центра единоборств все-таки не будет

Фото: Сергей Грачев

Будущее ижевского кинотеатра "Аврора" вновь оказалось под вопросом. Инвесторы в лице спортивной школы "Нефтяник" и федерации бокса Удмуртии отказались вкладывать туда деньги и строить на базе здания центр единоборств. (подробнее)