Актеры сериала «Молодежка» приехали в Ижевск и рассказали о новом сезоне, помощи Микки Рурку и почти украденных миллионах

30 ноября актеры сериала «Молодежка» (16+) приехали в Ижевск со спектаклем «Билокси Блюз» (16+). Приехали почти в четыре утра, но нашли время, чтобы встретиться с воспитанниками воспитательной колонии. Они рассказали о своем творчестве, о новом сезоне сериала и о том, почему у многих из них сейчас болят плечи.

БУДЕТ ЛИ ЕЩЕ СЕЗОН?

Встреча прошла в весьма раскрепощенном формате. Актеры обсудили с ребятами условия режима, расспросили их, какие книги читают и как часто смотрят телевизор. В свою очередь воспитанники могли задать свои вопросы любимым артистам. Конечно, один из первых вопросов был: «А ожидается ли еще сезон сериала «Молодежка»?». Напомним, что телесериал рассказывает о судьбе молодежной хоккейной команды «Медведи». На данный момент вышло пять полных сезонов и половина шестого.

Денис Никифоров, который сыграл тренера команды Сергея Макеева. Фото: Дмитрий Солодянкин

- Седьмого сезона не будет. Пока, по прогнозам телеканала, с 14 января будет показ второй части шестого сезона. Вы представляете, шесть лет шел съемочный процесс, еще год – подготовки, кастингов, съемки пилотной версии и так далее, - рассказывает актер Денис Никифоров, который сыграл тренера команды Сергея Макеева.

Он предположил, что затем может выйти полнометражный фильм про полюбившихся хоккеистов или мини-сериал.

«ВМАЖЬТЕ МНЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ!»

Кстати, обучить молодых актеров, которым на момент съемки первых сезонов было 20-25 лет, хоккею – весьма непростое дело. Артисты признаются, что смотреть начальные кадры весьма забавно.

- Если бы вам показали наши первые шаги в коньках, вы бы залились смехом! Пришли на съемки, говорим – умею кататься задом…боком…ноги умею переставлять…И это очень смешно! Мы, практически с нуля, учились играть. И в первом сезоне все получили травмы, - рассказывает Денис Никифоров.

Был случай с Денисом, когда он перечитывал сценарий, держа в другой руке кружку с чаем, и решил пройти в коньках по льду. Поскользнулся и упал на спину. До сих пор плечо ноет.

- Работали у нас силовые каскадеры, которые выполняли агрессивные трюки на льду, - вступает в разговор Иван Мулин, который был крайним нападающим Антоном Антиповым. - Я одному из них говорю: «Вмажьте мне по-настоящему!». А он больше меня в два раза! Как он мне дал….и так четыре дубля!

Иван Мулин, который был крайним нападающим Антоном Антиповым. Фото: Дмитрий Солодянкин

Был и случай, когда у одного из актеров опустилось плечо. Ему полностью оплатили лечение.

МИЛЛИОННЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

Съемки масштабного сериала – это трудоемкий процесс. Задействовано огромное количество человек и аппаратуры. А значит, избежать инцидентов не получится.

Фото: Дмитрий Солодянкин

- Когда снимали шестой сезон, приехали в район Крылатское, там есть небольшая гостиница, где снимали. И в помещении лежал небольшой ящик с о-о-о-очень дорогими объективами. Ну миллионов 7 они стоят. Заходят трое непонятных мужчин, по-тихому берут этот ящик и выходят! Ладно успели поймать их на улице, а то бы утащили так, - рассказывает Денис Никифоров.

О ПОВАРАХ И АКТЕРАХ

Интересовались актеры у воспитанников и кем они хотят стать, когда уже станут взрослыми.

- Ну, повар нормальная профессия, - неловко сказал один из присутствующих.

- Правильно! – живо отреагировал актер Евгений Кулик, который был капитаном команды «Титан» Игорем Дроздом. – Люди всегда будут строить дома и кушать! Поэтому выбор профессии повара отличный!

Евгений Кулик, который был капитаном команды «Титан» Игорем Дроздом. Фото: Дмитрий Солодянкин

- Ну вот у меня, например, до 11 класса совершенно было непонятно, куда поступить, - отозвался Владислав Канопка или как его знают по сериалу - Андрей Кисляк (крайний нападающий). – Я и не думал, что стану артистом. В 11 классе пошел в театральную студию, а потом и поступил. Мне сейчас 31 год и до сих пор есть вопрос: «Почему меня потянуло на это?». Семья не театральная.

Влад Канопка играл Андрея Кисляка (крайний нападающий). Фото: Дмитрий Солодянкин

ПОМОЩЬ ДЛЯ РУРКА

Удалось выяснить и про интересный момент в жизни актера Дениса Никифорова. Судьба распорядилась так, что почти в каждой картине, где он снимается, есть места лишения свободы. Есть у него и друзья – бывшие заключенные.

- Вы не поверите…первый раз рассказываю прессе эту историю. Именно друзья, которые бывшие заключенные, помогли мне помочь Микки Рурку! Примерно в 2008 году он приехал в Москву, чтобы представить фильм «Рестлер» (16+). И вместе с ним была моя знакомая. Она мне позвонила и попросила найти специалиста по татуировкам для Рурка. Стали выяснять подробности, оказывается он тогда собирался играть какого-то русского мафиози в фильме «Железный человек 2» (12+) и ему нужно вжиться в роль! Я попросил помочь с этом своего знакомого. И, представляете, Микки сделал себе точно такие же татуировки, что у него! На ногах надпись: «Пошел этапом по малолетке», на животе – большой парусник с надписью «Отпусти меня на волю».