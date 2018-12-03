В Глазове простились с погибшими, которые упали с чердака многоэтажки

В понедельник, 3 декабря, прошли похороны семьи, которая погибла 30 ноября в Глазове. Тогда у 12-этажного дома по улице Пехтина нашли тела 55-летней пенсионерки, ее 35-летней дочери и 9-летней внучки. Предварительная версия смерти - падение с высоты. Что же произошло?

ВЕРСИИ

В социальных сетях сейчас выдвигается огромное количество версий произошедшего - вступили в секту, набрали кредитов, были плохие отношения в семье. Выявить правильную смогут только следователи, которые сейчас разбираются в произошедшем. Поможет им в том числе записка, которая была в руке одной из женщин.

Все знакомые и друзья погибших отрицают существующие версии, но и не могут предположить, что же произошло. 35-летняя Елена (имена изменены. - Прим. ред.) была прекрасной матерью. От первого брака у нее появилась чудесная дочь Света. Девочка училась во втором классе местной школы, с мамой они постоянно ходили на какие-нибудь выставки и мероприятия, в том числе ездили в зоопарк Ижевска.

Около двух лет назад Елена познакомилась с мужчиной. Они жили вместе и воспитывали сына, которому сейчас чуть меньше года.

- Даже не представляю, что такое могло произойти. На работе она всегда улыбалась, не рассказывала о каких-то проблемах, тем более с деньгами или родными. Приводила свою доченьку. Та всегда мирно сидела, не кричала, не плакала, улыбалась всем… - вспоминают коллеги Елены. Она работала в магазине продавцом.

Версию о том, что были какие-то проблемы с родственниками второго мужа, отрицают и знакомые Елены.

- Родственники мужа любили ее. Света любила гулять с сестрой мужа. И пусть другие хоть что пишут, я останусь при своем мнении! Всю жизнь их знаю, замечательные люди, - пишет подруга семьи.

Отметим, что семья не состояла на учете в правоохранительных органах и нельзя сказать, что они были нуждающимися: в доме чисто, дети всегда были умыты, хорошо одеты и накормлены.

Однако, как стало известно, Елена с 2001 года по 2017-й наблюдалась у психиатра. Ее сняли с учета по причине улучшения состояния.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По событиям того дня известно, что семья специально пошла в тот дом. Сами они жили недалеко от места происшествия. Дошли до чердака 12-этажного дома и каким-то образом открыли в него дверь. Люди рассказывают, что он всегда закрыт и просто так в помещение не попасть.

Далее они втроем прыгнули вниз, в руке одной из них была предсмертная записка. Выдвигается версия, что ребенок не сам решил подняться на чердак. Отчасти это подтверждается и тем, что было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - («убийство малолетнего») и ст. 110 УК РФ («доведение до самоубийства»).

- Среди прочего следователям предстоит выяснить обстоятельства, явившиеся причиной произошедшего, включая психологическую обстановку в семье. Обязательно будет проверено, насколько соответствовало требованиям действующего законодательства исполнение должностных обязанностей представителями социальных служб, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Кроме того, проверку проводит и глазовская межрайонная прокуратура.

- В ходе проверки будут выяснены причины и условия гибели граждан, в том числе малолетнего ребенка, - сообщили в пресс-службе ведомства.