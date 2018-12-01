Итоги недели в Ижевске: пьяный таксист, повышение транспортного налога и три трупа в Глазове

Эта неделя выдалась очень насыщенной! Расскажем вам о самых главных событиях минувших дней.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ:

В 2019 году планируют получить 27 млн рублей от приватизации имущества в Ижевске(продолжение)

На встречу к Деду Морозу из Великого Устюга можно будет попасть абсолютно бесплатно(продолжение)

Внимание! Троллейбусы переходят на зимнее расписание(продолжение)

Ижевске произошло возгорание детского сада, есть предварительная версия причины(продолжение)

Спасатели Удмуртии пришли на помощь собаке, застрявшей в заборе. Она не смогла бы выжить ночью на холоде(продолжение)

Уже в феврале 2019 года жители Ижевска получат первые платежки с новыми тарифами на вывоз мусора(продолжение)

Сколько детских садов, школ и больниц не прошли проверку на температурный режим? Читайте в нашем материале(продолжение)

Чуткие сотрудники ДПС в Ижевске довезли потерявшуюся девочку до дома(продолжение)

Стало известно, сколько выделят на восстановление национальной библиотеки Удмуртии(продолжение)

В парках Ижевска зимой запустят Колесо обозрения и сделают ледовый городок(продолжение)

Стало известно, когда зажгут огни на главной елочке Ижевска(продолжение)

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

На Набережной Ижевска скоро откроется гостиница

К весне 2019 года в здании бывшего Индустриального техникума на набережной планируется открытие гостиницы.Сейчас там идут внутренние отделочные работы, монтируется шахта лифта. Об этом «Комсомолке» рассказал владелец здания Армен Оганезов (подробнее)

Фото: instagram.com/aaperepelitca

ПЬЯНЫЙ ТАКСИСТ

Сотрудниками ДПС был задержан 43-летний водитель такси, который был пьян. При задержании мужчина не оказал сопротивления, пояснил, что выпил «всего лишь» 100 грамм(подробнее)

Фото: скриншот видео

3 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ

Более 500 детских садов, школ и больниц в Удмуртии нуждаются в ремонте. На это нужно 3 млрд рублей, которых в бюджете нет. Александр Бречалов рассказал, что для выявления источников финансирования разрабатывается "специальный инструмент"(подробнее)

Фото: Сергей Грачев

ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Госсовет Удмуртии на сессии 27 ноября поддержал законопроект о повышении транспортного налога для некоторых категорий транспорта. По новой ставке жители региона начнут платить его с 2020 года(подробнее)

Фото: Архив

ТРИ ТРУПА В ГЛАЗОВЕ

Как стало известно, 30 ноября возле одного из домов по улице Пехтина в Глазове нашли тела трех человек: 55-летней пенсионерки, ее 35-летней дочери и 9-летней внучки(подробнее)

Фото: Глазов ГГС

НОВЫЕ ДВУХЭТАЖНЫЕ ПОЕЗДА

Новые двухэтажные составы фирменного поезда «Италмас» смогут перевозить больше пассажиров. Если раньше за раз в Москву могли отправиться 450-500 человек, то уже с 9 декабря – 800. Все места – купейные(подробнее)