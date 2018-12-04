Утро в Ижевске: подробности трагедии в Глазове, приезд Деда Мороза и возможный пересчет тарифа по вывозу мусора

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 декабря, вторник. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. Днем до -4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Пожаром в детском саду №11 в Ижевске заинтересовалась прокуратура (подробнее)

На «Ижевскую винтовку» ждут Антона Шипулина и Алексея Волкова (подробнее)

В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса (подробнее)

Уроженец Ижевска Александр Поварницын стал вторым на этапе Кубка IBU (подробнее)

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ПРОСТИЛИСЬ

В понедельник, 3 декабря, прошли похороны семьи, которая погибла 30 ноября в Глазове. Тогда у 12-этажного дома по улице Пехтина нашли тела 55-летней пенсионерки, ее 35-летней дочери и 9-летней внучки. Предварительная версия смерти - падение с высоты. Что же произошло? (подробнее)

Фото: https://vk.com/dpsglazov

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

В понедельник, 3 декабря, в Ижевск приехал настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. В гостях он пробудет два дня. Ему нужно успеть устроить праздник для ребят из детдома и интерната для детей с нарушением слуха, а также зажечь елку в зоопарке Ижевска.

Вот и первые чудеса! Дед Мороз подарил сертификат на 150 тысяч рублей ижевчанке Ульяне. У нее нёбно-глоточная недостаточность и ей требуется дорогостоящая операция. (подробнее)

Фото: Елена Перевощикова

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