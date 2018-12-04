2018-12-03T19:36:43+03:00
Общество

Утро в Ижевске: подробности трагедии в Глазове, приезд Деда Мороза и возможный пересчет тарифа по вывозу мусора

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 декабря, вторник. В городе сегодня будет облачно, временами небольшой снег. Днем до -4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Пожаром в детском саду №11 в Ижевске заинтересовалась прокуратура (подробнее)

На «Ижевскую винтовку» ждут Антона Шипулина и Алексея Волкова (подробнее)

В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса (подробнее)

Уроженец Ижевска Александр Поварницын стал вторым на этапе Кубка IBU (подробнее)

Далее с подробностями:

ПРОСТИЛИСЬ

В понедельник, 3 декабря, прошли похороны семьи, которая погибла 30 ноября в Глазове. Тогда у 12-этажного дома по улице Пехтина нашли тела 55-летней пенсионерки, ее 35-летней дочери и 9-летней внучки. Предварительная версия смерти - падение с высоты. Что же произошло? (подробнее)

Фото: https://vk.com/dpsglazov

Фото: https://vk.com/dpsglazov

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

В понедельник, 3 декабря, в Ижевск приехал настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. В гостях он пробудет два дня. Ему нужно успеть устроить праздник для ребят из детдома и интерната для детей с нарушением слуха, а также зажечь елку в зоопарке Ижевска.

Вот и первые чудеса! Дед Мороз подарил сертификат на 150 тысяч рублей ижевчанке Ульяне. У нее нёбно-глоточная недостаточность и ей требуется дорогостоящая операция. (подробнее)

Фото: Елена Перевощикова

Фото: Елена Перевощикова

МОГУТ ПЕРЕСЧИТАТЬ

В Удмуртии могут пересмотреть порядок расчета тарифа по вывозу ТБО. Как рассказал руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в госсовете республики Анатолий Наумов, есть тенденция, что считать его будут не с квадратных метров, а с количества человек, проживающих в квартире (подробнее)

.

.

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП
В Ижевске передали в суд дело в отношении директора ООО «МКД-Центр»
В Удмуртии в пожаре погибла трехлетняя девочка
В Удмуртии ушел из жизни заслуженный журналист Владимир Александрович Злобин
В Ижевске завершили реорганизацию МУП «Ритуал»
Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский разделся для проекта
В соцсетях запустили хэштег в поддержку ижевской фигуристки Алины Загитовой
Ижевские байкеры проведут «МотоЕлку» для всех желающих
Видео: Санта-Клаус из Лапландии шлет привет жителям Удмуртии
В Сети появилось фото ижевской Lada Vesta Cross в уникальном цвете
В Удмуртии направили в суд дело мужчины, который закрыл 8-летнего ребенка в квартире
Почему в Ижевске пахло гарью
Роспотребнадзор Удмуртии дал рекомендации по выбору новогодних подарков для детей
На территории ТЦ «Италмас» в Ижевске произошло ДТП
В Воткинске нашли тела троих мужчин
В Ижевске Lexus врезался в фонарь
В Удмуртии за ложные показания суд вынес приговор 26-летнему мужчине
Уроженец Ижевска Александр Поварницын стал вторым на этапе Кубка IBU
В Удмуртии задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса
Дед Мороз из Великого Устюга сделал подарок девочке из Ижевска
В Удмуртии могут пересмотреть расчет тарифа по вывозу мусора
Пермские полицейские высадили из поезда трех дебоширов из Удмуртии
В Удмуртии полицейские вернули украденный автомобиль хозяину
Топ-5 вопросов о «Дом.ru Movix»
Пожаром в детском саду №11 в Ижевске заинтересовалась прокуратура
«Ижсталь» одержала победу над «Ценг Тоу»
Житель Ижевска задержан за убийство в Новороссийске
На «Ижевскую винтовку» ждут Антона Шипулина и Алексея Волкова