2018-12-06T13:56:06+03:00
Общество

Утро в Ижевске: новый титул Алины Загитовой, пересчет тарифа по вывозу мусора и подорожание авиабилетов

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Анастасия Волкова
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 5 декабря, среда. В городе будет облачно, временами небольшой снег. Днем до -5 градусов. Желаем вам хорошего настроения, и надеемся, что рабочий экватор вы встретите в полной боевой готовности. А пока предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В Удмуртии утилизировать батарейки будут на территории бывшего завода по уничтожению химоружия

Бывшему гендиректору АО «Ижевские электрические сети» вынесли приговор

В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора

Съемочная группа из Санкт-Петербурга снимет историю о малочисленном народе Удмуртии

В Ижевске вынесли приговор очередному телефонному «террористу»

Авиабилеты подорожают из-за керосина

Фигуристка из Удмуртии стала лауреатом премии «Гордость России: спортсменка года»

Далее с подробностями:

К вопросу о холоде

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

Вот уже несколько недель на улице устойчивый «минус», и все больше жителей жалуется на общественный транспорт. Дескать, очень уж холодно в троллейбусах и трамваях. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы о «погоде» в пассажирском транспорте.

Бесплатное ЭКО

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ФОТО: Архив

Как пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатно, включая обеспечение лекарственными препаратами на время проведения ЭКО и какие документы потребуются будущим родителям, выясняла «Комсомолка».

Катки в Ижевске: цены, адреса и расписание

ФОТО: Архив

ФОТО: Архив

Зимний сезон в самом разгаре! А это значит, что самое время взять коньки и отправиться кататься с друзьями и близкими. «Комсомолка» собрала главные катки города.

Скажи маме «Спасибо!»

ФОТО: Pixabay

ФОТО: Pixabay

В честь наступившего праздника – Дня матери – «Комсомолка» запустила новый конкурс «Скажи маме «Спасибо». Для участия в нем достаточно записать небольшое видеопоздравление с «профессиональным праздником». Даже дети не побоялись признаться своим мамам в любви! Смотрим и вдохновляемся.

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