Кто стал победителем проекта «Клиника года – 2018» в Удмуртии?

В Удмуртии подвели итоги проекта «Клиника года-2018» от «Комсомольской правды». На этот раз в конкурс лучших медицинских учреждений и специалистов заявились более 30 медицинских учреждений – государственных и частных клиник, лабораторий и санаториев. А на конкурс «Народный врач» - более 250 специалистов.

Мы тщательно проверили итоги голосования и наконец-то можем объявить победителей проекта «Клиника года-2018»! Итак, по итогам народного голосования победителями становятся:

1. В номинации «Лучшее стационарное отделение» - Республиканский клинико-диагностический центр.

2. В номинации «Лучшая поликлиника» - Сарапульская районная больница.

3. В номинации «Лучший многопрофильный центр» - Многопрофильная клиника «Медицея».

4. В номинации «Лучшая стоматология» - Сеть стоматологий «Феличе».

5. В номинации «Лучшая детская клиника» - Детское отделение неврологии и рефлексотерапии «РЕАЦЕНТР»

6. В номинации «Лучший санаторий» - Санаторий-профилакторий «Строитель».

7. В номинации «Лучшая офтальмология» - Глазная клиника «Мона Лиза».

8. В номинации «Лучший центр МРТ-диагностики» - МРТ-центр «Верум».

9. В номинации «Лучшая медицинская лаборатория» - Медицинская лаборатория «ХРС».

10. В номинации «Лучшая травматология» - Центр травматологии и ортопедии «Юнимед».

11. В номинации «Лучший реабилитационный центр» - Реабилитационный центр «Апрель».

12. В номинации «Лучший центр оказания экстренной помощи» - Частная скорая медицинская помощь «Быстромед».

В специальной номинации «Народная благодарность» выиграл врач-терапевт Терехов Александр Павлович. Напоминаем, что этот специалист набрал больше всех благодарностей в разделе «Скажи спасибо доктору».

Наибольшее количество голосов и звание «Народный врач» получили следующие кандидаты:

1. В номинации «Лучший рентгенолог» - Мамонов Александр Сергеевич

2. В номинации «Лучший эндокринолог» - Бадамшина Татьяна Валентиновна

3. В номинации «Лучший эндоскопист» - Третьяков Евгений Васильевич

4. В номинации «Лучший гастроэнтеролог» - Баканова Наталья Валерьевна

5. В номинации «Лучший нейрохирург» - Воробьев Алексей Анатольевич

6. В номинации «Лучший врач по диагностике и лечению бесплодия» - Шестакова Ольга Васильевна

7. В номинации «Лучший гинеколог» - Кузнецова Елена Петровна

8. В номинации «Лучший педиатр» - Петракова Ирина Адольфовна

9. В номинации «Лучший оториноларинголог» - Сиразеева Юлия Владимировна

10. В номинации «Лучший стоматолог» - Иванова Лилия Аркадьевна

11. В номинации «Лучший офтальмолог» - Шитова Наталья Борисовна

12. В номинации «Лучший травматолог-ортопед» - Каримов Ильгам Рауилович

13. В номинации «Лучший невролог» - Сухова Дарья Владиславовна

14. В номинации «Лучший хирург» - Стерхов Андрей Валерьевич

15. В номинации «Лучший терапевт» - Тронина Ольга Васильевна

В специальной номинации от экспертного сотава жюри «Доступность медицинской помощи» победу одержали:

1. За доступность уникального оборудования для ижевчан - ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР ООО «ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА»

2. За доступность уникальных операций для жителей Удмуртии БУЗ УР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЗ УР»

3. За доступность комплексных услуг по реабилитации для жителей республики - Центр современной урологии и хирургии

4. За доступность комплексных услуг по реабилитации для жителей республики - реабилитационный центр «Апрель»

5. За доступность комплексной медицинской помощи для жителей Сарапульского района награждается бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Сарапульская районная больница»

6. За доступность уникальных нейрохирургических операций для жителей республики - БУЗ УР «Первая республиканския клиническая больница»

7. За комплексное оказание медицинских услуг от диагностики до оперативного лечения с соблюдением высоких стандартов сервиса - многопрофильный центр «Медицея»

8. За победу в номинации «Клиника года-2018» по охвату территории республиканского конкурса клиник - сеть частных клиник «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

9. За доступность комплекса медицинских услуг в одном месте - медицинский центр «Аксион»

10. За доступность комплексной медицинской помощи для жителей Воткинского района - многопрофильная клиника «Личный доктор» (г. Воткинск)

11. За доступность уникальной медицинской помощи в области репродуктивного здоровья для жителей республики - семейная клиника «Центр Репродуктивного Здоровья»

12. За доступность оперативной медицинской помощи в стоматологии - стоматологическая поликлиника «Семейный доктор»

13. За доступность комплексных стоматологических услуг - стоматологический салон «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

14. За доступность экспертной медицинской помощи детям ЭКО - детская клиника «АИСТЕНОК»

15. За доступность уникальных медицинских услуг для лечения детей - «РЕАЦЕНТР ИЖЕВСКИЙ»

16. За доступность санаторного лечения для ижевчан - санаторий-профилакторий «СОСНОВЫЙ»

17. За доступность комплексного санаторного лечения для лиц с ограниченными возможностями награждается САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СТРОИТЕЛЬ»

18. За доступность комплексного санаторно-курортного лечения для жителей республики - санаторий «ВАРЗИ-ЯТЧИ»

19. За доступность комплексных санаторных программ для детей - санаторий для детей «Изумрудный»

20. За доступность медицинской помощи в области офтальмологии для жителей республики - центр зрения «ОКО»

21. За доступность высокотехнологичной медицинской помощи в области офтальмологии - глазная клиника «МОНА ЛИЗА»

22. За доступность высокотехнологичных диагностических исследований для жителей республики - центр МРТ-диагностики «ВЕРУМ»

23. За доступность высокотехнологичных диагностических исследований для жителей республики - лечебно-диагностический центр «МИБС–ИЖЕВСК»

24. За обеспечение жителям Ижевска неотложной помощи на дому - центр неотложной помощи «БЫСТРОМЕД».

За участие в медицинском проекте «Клиника года-2018» были награждены:

1. Медицинский центр «АЛАН КЛИНИК»

2. Учебно-оздоровительный центр Ольги Гуреевой

3. Стоматологический салон «ЖЕМЧУГ»

4. Стоматологическая клиника «БИОДЕНТ»

5. Санаторий-профилакторий «ЭНЕРГЕТИК»

Специальный приз от партнера проекта ПАО «Сбербанк» получила врач-стоматолог Иванова Лилия Аркадьевна. Она получила больше всего голосов в номинации «Народный врач» среди всех специалистов.

Торжественное награждение победителей состоялось в ресторане «Олень» по адресу: ул. Карла Маркса, 242 6 декабря.

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