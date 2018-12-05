2018-12-05T11:33:53+03:00
Общество

Кто стал победителем проекта «Клиника года – 2018» в Удмуртии?

За звание лучшей клиники и народного врача боролись медицинские учреждения и специалисты со всей республики
Анастасия Волкова
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В Удмуртии подвели итоги проекта «Клиника года-2018» от «Комсомольской правды». На этот раз в конкурс лучших медицинских учреждений и специалистов заявились более 30 медицинских учреждений – государственных и частных клиник, лабораторий и санаториев. А на конкурс «Народный врач» - более 250 специалистов.

Мы тщательно проверили итоги голосования и наконец-то можем объявить победителей проекта «Клиника года-2018»! Итак, по итогам народного голосования, победителями становятся:

1. В номинации «Лучшее стационарное отделение» - Республиканский клинико-диагностический центр.

2. В номинации «Лучшая поликлиника» - Сарапульская районная больница.

3. В номинации «Лучший многопрофильный центр» - Многопрофильная клиника «Медицея».

4. В номинации «Лучшая стоматология» - Сеть стоматологий «Феличе».

5. В номинации «Лучшая детская клиника» - Детское отделение неврологии и рефлексотерапии «РЕАЦЕНТР»

6. В номинации «Лучший санаторий» - Санаторий-профилакторий «Строитель».

7. В номинации «Лучшая офтальмология» - Глазная клиника «Мона Лиза».

8. В номинации «Лучший центр МРТ-диагностики» - МРТ-центр «Верум».

9. В номинации «Лучшая медицинская лаборатория» - Медицинская лаборатория «ХРС».

10. В номинации «Лучшая травматология» - Центр травматологии и ортопедии «Юнимед».

11. В номинации «Лучший реабилитационный центр» - Реабилитационный центр «Апрель».

12. В номинации «Лучший центр оказания экстренной помощи» - Частная скорая медицинская помощь «Быстромед».

Наибольшее количество голосов и звание «Народный врач» получили следующие кандидаты:

1. В номинации «Лучший рентгенолог» - Мамонов Александр Сергеевич

2. В номинации «Лучший эндокринолог» - Бадамшина Татьяна Валентиновна

3. В номинации «Лучший эндоскопист» - Третьяков Евгений Васильевич

4. В номинации «Лучший гастроэнтеролог» - Баканова Наталья Валерьевна

5. В номинации «Лучший нейрохирург» - Воробьев Алексей Анатольевич

6. В номинации «Лучший врач по диагностике и лечению бесплодия» - Шестакова Ольга Васильевна

7. В номинации «Лучший гинеколог» - Кузнецова Елена Петровна

8. В номинации «Лучший педиатр» - Петракова Ирина Адольфовна

9. В номинации «Лучший оториноларинголог» - Сиразеева Юлия Владимировна

10. В номинации «Лучший стоматолог» - Иванова Лилия Аркадьевна

11. В номинации «Лучший офтальмолог» - Шитова Наталья Борисовна

12. В номинации «Лучший травмотолог-ортопед» - Каримов Ильгам Рауилович

13. В номинации «Лучший невролог» - Сухова Дарья Владиславовна

14. В номинации «Лучший хирург» - Стерхов Андрей Валерьевич

15. В номинации «Лучший терапевт» - Тронина Ольга Васильевна

Торжественное награждение победителей состоится в ресторане «Олень» по адресу ул.Карла Маркса, 242 уже 6 декабря. Также приобрести пригласительный билет можно, позвонив по номеру 902-020.

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