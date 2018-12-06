Профессия: военный. Почему жители Удмуртии предпочитают военную службу другим специальностям?

Каждый год из учебных заведений Министерства обороны выпускаются сотни молодых лейтенантов и прапорщиков. И если еще недавно система военного образования вызывала у экспертов серьезные опасения, сегодня популярность профессии заметно возросла. И порой конкурс в военные вузы в разы выше, чем в гражданские.

Активная работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи ведется и в Удмуртии. С каждым годом увеличивается количество школ, на базе которых создаются кадетские классы (в этом году их число составило 117, в которых учится почти 2300 учеников). Школы юных летчиков, пограничников, спасателей, летных, казачьих классов, классов общевойсковой подготовки… Увлечение военной профессией у многих не ограничивается школьной скамьей. Так, в Удмуртском кадетском корпусе в Воткинске больше 50% учеников продолжают обучение по военном профилю.

Где учат военному делу

В военное учебное заведение поступить сложнее, чем в гражданское. Абитуриенты должны не только проверить состояние здоровья, но и пройти профессиональный отбор. И если бы не эти дополнительные шаги, военные специальности были в 3-4 раза популярнее, считают специалисты Министерства обороны.

Сегодня в систему военного образования входят 36 образовательных учреждений. За последнее время оперативно построены президентские кадетские училища, нахимовские военно-морские училища и школы для одаренных детей. Теперь военные училища имеются во всех федеральных округах России. Выросло и качество образования. В вузах активно создается цифровая среда. Электронная библиотека включает более девяти тысяч учебников и пособий. Также университеты организуют для студентов отработку практических навыков. Например, курсанты военно-морских вузов участвуют в дальних океанских походах на учебных кораблях ВМФ России.

Есть и плюсы

Быть военным - значит иметь большую силу воли и выдержку. Сложности службы - высокие физические и психологические нагрузки, возможны постоянные переводы с места на место. Поэтому государство предусмотрело некоторые моменты поощрения людей со сложной профессией.

- Достойный заработок. Только с 2012 года зарплаты военнослужащих увеличились в 3 раза. Зарплата военного формируется из ряда критериев. Это надбавки за классную квалификацию, особые условия службы, звание, выслугу лет.

- Большие пенсии. А также право на более ранний выход на пенсию - от 20 лет службы.

- Помощь семье военного. Уже после десяти лет службы при отдельных условиях военнослужащий получает право на приобретение жилья. А еще бесплатные поездки по РЖД, садик для ребенка вне очереди и отпуск для жены одновременно с мужем.

- Льготы. Например, военные пенсионеры освобождены от уплаты налога с одного объекта личного недвижимого имущества. А еще имеют льготы на лечение, трудовые льготы, льготы на транспортный и земельный налоги.

Никогда не поздно!

Если человек понял, что хочет связать свою жизнь с военным делом слишком поздно, он может пойти служить по контракту. В Военном комиссариате Удмуртии говорят: после срочной службы больше 400 человек в год идут служить по контракту.

- Молодые люди выбирают службу по контракту из-за большого количества льгот. Помимо полного социального пакета, военнослужащие могут рассчитывать еще на ряд других гарантий. Например, есть возможность приобретения жилья по военной ипотеке уже после второго контракта. Также это высокое денежное довольствие и бесплатный проезд к месту проведения отпуска. Во время службы - вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение. Еще один плюс - возможность самому выбрать регион службы, - говорит начальник отдела подготовки граждан к военной службе Военного комиссариата УР Наталья Обухова.

Бонусы для военнослужащих

Какие преимущества дают зарплатные карты для военнослужащих?

Региональный директор ОО «Ижевский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Игорь Кудрявцев

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Опорный банк для военнослужащих

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Тариф для личного состава Минобороны разрабатывали специально. Перед этим проводились масштабные исследования, чтобы выяснить - какие банковские продукты и основные потребности есть у военнослужащих.

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